Magic Legends esce nel 2021 su PC, PS4 e Xbox One: svelata la fase di Beta

Attraverso le pagine del suto ufficiale di Magic Legends, gli autori dei Cryptic Studios fissano per il 2021 il periodo di uscita del loro ambizioso action ruolistico alla Diablo ma confermano la volontà di lanciare presto una fase di Beta testing per tutti coloro che vorranno provare in anteprima il titolo.

La Beta di Magic Legends dovrebbe partire entro e non oltre la primavera del 2020, coinvolgendo il maggior numero possibile di coloro che vorranno parteciparvi segnalando il proprio indirizzo di posta elettronica sul sito ufficiale del GDR una volta provveduto a iscriversi alla newsletter.

Il prossimo MMORPG di Perfect World Entertainment sarà legato alla serie di Magic the Gathering e proporrà una rosa estremamente ampia di armi, equipaggiamenti, abilità e magie da sbloccare mediante un sistema basato sulla gestione di un Grimorio digitale con carte che rappresenteranno, appunto, l'arsenale e i poteri utilizzabili dagli utenti in ciascuna missione.

Nel corso della fase di Beta, i partecipanti ai test potranno indossare i panni del Geomante e del Mind Mage di Magic Legends. Come per ogni iniziativa simile, i ragazzi degli studi Cryptic trarranno spunto dai suggerimenti e dalle indicazioni di chi si cimenterà con la Beta per migliorare l'esperienza di gioco nei mesi che ci dividono dall'uscita di Magic Legends su PC e console.