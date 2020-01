Magic Legends: il Mind Mage al centro del nuovo filmato di gameplay

Si torna nuovamente a parlare di Magic: Legends, il nuovo MMO action RPG annunciato qualche settimana fa in occasione dei The Game Awards 2019. Dopo averci mostrato un primo filmato di gameplay, il team di sviluppo ha infatti pubblicato un nuovissimo filmato di gameplay che ci mostra in azione una delle classi disponibili nel gioco: il Mind Mage.

Nel filmato possiamo vedere questo mago spostarsi in giro per il mondo di gioco senza mai toccare terra. Come ogni personaggio appartenente alla sua classe, il Mind Mage dispone di una ricca serie di attacchi magici a distanza e di potenti colpi ad area in grado di danneggiare tutti gli avversari situati all'interno dell'area d'effetto. Il video ci mostra in movimento anche quella che sembra essere una creatura d'accompagnamento, ovvero il Grifone. Osservando con attenzione l'interfaccia, pare che questo non sia una sorta di pet, ma una creatura evocata dal mago e che può essere controllata tramite la pressione di un tasto. Come potete ben vedere nel gameplay, l'utilità del Grifone in battaglia è indubbia, dal momento che grazie alla sua stazza può spazzare via i nemici più gracili in pochi colpi. Sembra inoltre che il giocatore possa decidere di farsi accompagnare da alcuni arcieri e soldati controllati dall'intelligenza artificiale, anche se non si conoscono ancora bene tutti i dettagli sul funzionamento di tale sistema.

Vi ricordiamo che Magic: Legends arriverà su PlayStation 4, Xbox One e PC nel corso del 2020.