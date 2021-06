Magic Legends non ce la fa: annunciata la chiusura definitiva dei server

A distanza di qualche mese dall'apertura dei server in occasione del lancio dell'Open Beta, gli sviluppatori di Magic: Legends hanno annunciato ufficialmente che il gioco chiuderà i battenti a breve.

Ecco di seguito il messaggio pubblicato dagli sviluppatori sul portale ufficiale:

"La nostra visione per Magic: Legends non ha centrato l'obiettivo, ma siamo comunque orgogliosi del risultato ottenuto. Grazie a Wizards of the Coast abbiamo potuto portare il mondo di Magic: The Gathering ad un pubblico più ampio ed esplorare nuovi orizzonti per quello che riguarda il genere Action RPG. Abbiamo imparato molto nel corso del tempo e utilizzeremo l'esperienza accumulata per i prossimi progetti di Cryptic."

I server della versione PC (sia su Epic Games Store che sul client Arc) chiuderanno in maniera definitiva a partire dal prossimo 31 ottobre 2021 e, ovviamente,Magic: Legends non vedrà mai la luce sulle console di nuova e vecchia generazione targate Sony e Microsoft. Fortunatamente è stato confermato che tutti i giocatori potranno richiedere un rimborso di eventuali acquisti in game, i quali verranno tutti eseguiti in maniera automatica sul metodo di pagamento utilizzato al momento della transazione.