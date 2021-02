Magic Legends: l'open beta arriva su Epic Games Store con tante ricompense gratis

Tra i vari prodotti mostrati nel corso dell'Epic Games Store Spring Showcase abbiamo potuto dare una nuova occhiata a Magic: Legends, l'MMO Action RPG ambientato nell'universo del popolare gioco a base di carte collezionabili.

Oltre a mostrare alcune sequenze di gameplay con protagonisti i personaggi appartenenti alle varie classi, gli sviluppatori hanno confermato che il prossimo mese si terranno i test dell'open beta esclusivamente su PC per coloro i quali possiedono un account sull'Epic Games Store. Chiunque sia intenzionato a provare con mano il titolo prima dell'acquisto potrà quindi scaricare la versione non definitiva di Magic: Legends a partire dal prossimo 23 marzo 2021. sarà possibile provare il gioco ma tutti i giocatori che prenderanno parte ai test entro le prime due settimane dall'inizio dell'open beta su PC riceveranno una serie di ricompense esclusive nella versione finale. Tra i bonus dedicati ai giocatori dell'open beta troviamo i seguenti oggetti: un costume, un aspetto per le creature e due potenziamenti a tempo.

Prima di lasciarvi al filmato d'annuncio dell'open beta, vi ricordiamo che il gioco dovrebbe fare il proprio debutto entro l'anno su PC, PlayStation 4 e Xbox One.