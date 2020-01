Magic Legends: il primo video mostra i personaggi e il gameplay alla Diablo

A poche settimane dall'annuncio di Magic Legends ai Game Awards 2019, i vertici di Perfect World Entertainment ci mostrano le primissime scene di gameplay del loro prossimo, ambizioso action ruolistico destinato ad approdare su PC, PlayStation 4 e Xbox One nel corso del 2020.

Il progetto di Legends andrà a riallacciarsi all'epopea di Magic the Gathering per espanderne i confini attraverso una serie di avventure fantasy da vivere come istanze di un gigantesco MMORPG.

Il viaggio da compiere per diventare un Planeswalker sarà pieno di ostacoli, come conferma Perfect World immortalando in video il frenetico sistema di combattimento su cui andrà a poggiarsi l'implacatura ludica. Attraversando i numerosi piani del Multiverso di Magic Legends, sarà all'utente scegliere il percorso da intraprendere per acquisire i poteri e le abilità necessarie a proseguire il proprio viaggio.

Il sistema di combattimento in tempo reale di Legends si baserà sul controllo del Caos e sulla scelta strategica delle magie da utilizzare: il filo che lega questo action GDR online ai card game della serie di Magic farà sì che i giocatori sperimentino un ventaglio sempre diverso di abilità e mosse speciali attraverso l'estrazione casuale delle magie presenti nel proprio Grimorio digitale, un'operazione che si ripeterà ad ogni missione o istanza online. Gli amanti del fantasy saranno poi felici di sapere che durante i TGA 2019 è stato annunciato anche D&D Dark Alliance, un action adventure venato di elementi ruolistici che si ricollega alla serie di Dungeon & Dragons.