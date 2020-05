Magic: quale nuova 'normalità' per la scena esport? Il Covid-19 stravolge un dogma

A causa della pandemia di COVID-19 sono molti i giocatori di Magic che si stanno chiedendo come sarà il futuro della scena esport di Magic per il resto del 2020. Chiaramente non si parla solo della parte digitale, ma anche e soprattutto di quella tradizionale, da tavolo.

Ben Drago e Bear Watson del team di esport di MTG hanno fornito uno schema approssimativo della road map che caratterizzerà i prossimi mesi.

Drago e Watson hanno confermato che tutte le notizie, relative agli eventi annullati e riprogrammati, insieme ai dettagli del Tour e agli inviti guadagnati dai giocatori, saranno divulgate a metà maggio.

Il team ha anche osservato che le discussioni con i giocatori della Magic Pro League e dei Rivals sono iniziate solo questa settimana, discutendo i possibili scenari futuri. I due hanno anche ipotizzato di ridurre la portata dei tornei, farli più contenuti e “locali”, prima di tentare di tornare alla “vecchia normalità”.

Drago, riguardo alle norme sul distanziamento sociale ha ribadito che, man mano che le restrizioni verranno revocate, i giocatori avranno maggiori probabilità di vedere la nascita di tornei più piccoli, con solo una dozzina di concorrenti rispetto a eventi, come il MagicFest, che ne avrebbero decine di più. “Vogliamo che le persone scelgano di fare ciò che ritengono sicuro”, ha dichiarato Drago. “Vogliamo rispettare la volontà dei giocatori, che si preoccupano di radunarsi e non vogliamo assolutamente costringerli a farlo”.

Il team ha anche affermato di voler mettere in piedi un piano "abbastanza flessibile, in modo da adattarsi alla nuova normalità" e avere la flessibilità di "inserirsi in eventi regionali" quando sarà più sicuro.

Bear e Drago, riguardo agli eventi di Magic Arena potrebbero rimanere semplicemente online, una volta che i tornei da tavolo riprenderanno. Il team esport, a quanto pare, sta cercando un modo per continuare a trasmettere le partite.

Ulteriori dettagli sul futuro di Magic, quindi, saranno disponibili da metà maggio. Non ci resta che attendere.