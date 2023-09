Magic: le nuove carte del Signore degli Anelli sono in arrivo, e sembrano potentissime

Se, dopo aver visto il drop di Secret Lair dedicato al film del Signore degli Anelli, pensavate che le carte di Magic incentrate sul mondo di J.R.R. Tolkien fossero finite, vi sbagliavate di grosso. In autunno, infatti, arriveranno tante nuove carte di Racconti della Terra di Mezzo, alcune delle quali potrebbero essere davvero potentissime!

Facciamo però un passo indietro: come vi abbiamo spiegato nel nostro punto della situazione sui crossover di Magic: The Gathering in arrivo nei prossimi anni, nel mese di novembre Wizards of The Coast lancerà la seconda parte del set Racconti della Terra di Mezzo, che fortunatamente comprenderà molte meno carte dell'espansione lanciata a giugno.

In particolare, a novembre arriveranno una serie di "Scene Box" del Signore degli Anelli, insieme ad una ristampa dei costosissimi Collector's Booster del set, che dovrebbe ridurre il prezzo delle bustine. In particolare, le carte inedite si troveranno proprio negli Scene Box, che altro non saranno che dei display da esposizione contenenti una manciata di carte l'uno: queste ultime, una volta giustapposte nel modo corretto, formeranno un'unica macro-illustrazione simile ad un dipinto.

Proprio in uno di questi Scene Box abbiamo quella che potrebbe diventare una delle carte più potenti in assoluto di Magic: The Gathering. Stiamo parlando di "Legolas' Quick Reflexes", che in italiano potrebbe tradursi come "Riflessi pronti di Legolas". La carta, leakata nelle scorse ore insieme al resto del suo box, che mostra una battaglia combattuta da Aragorn, Legolas, Gimli e dagli Hobbit, sembra infatti avere un effetto portentoso.

Al costo di un solo mana verde, Legolas' Quick Reflexes fornisce Anti-Malocchio (Hexproof) e Raggiungere (Reach) fino alla fine del turno ad una creatura del giocatore. Inoltre, la carta permette di Stappare immediatamente la creatura prescelta, permettendo di contrastare più efficacemente un altro permanente in combattimento. Come se ciò non bastasse, la carta bersaglio di Legolas' Quick Reflexes può infliggere danno pari alla sua Forza ad una creatura qualsiasi quando viene nuovamente tappata. Infine, Legolas' Quick Reflexes ha Battibaleno (Split Second), che inibisce la possibilità avversaria di attivare incantesimi o altre abilità in risposta all'Istantaneo appena lanciato. Niente possibilità di counter e di removal, insomma. Su queste basi, quella basata su Legolas potrebbe diventare una carta utilizzatissima nel competitivo di Magic!