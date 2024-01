Magic, le nuove uscite sono troppe? Il Lead Designer: 'ne stiamo discutendo'

Alla fine del 2023, i designer di Wizards of the Coast avevano fatto il punto della situazione sui tre peggiori problemi di Magic: The Gathering, chiedendo l'opinione dei fan su come risolverli. Ora, però, pare che un quarto problema di Magic sia emerso con forza: quello del numero di uscite.

Sì, perché secondo molti fan le nuove espansioni di Magic: The Gathering sarebbero troppe. Nel 2023, in effetti, abbiamo visto quasi un'uscita di Magic al mese, tra nuove espansioni, set di ristampe e set speciali. Nel 2024, le espansioni di Magic in arrivo sul mercato saranno quattro, alle quali vanno però sommati il set Ravnica Remastered (appena uscito) e i set crossover di Fallout e Assassin's Creed. E poi ci sono i collezionabili rilasciati su Secret Lair, per un numero totale di uscite che supera quello dei mesi dell'anno.

Sul suo blog su Tumblr, il Lead Designer di Magic ha risposto ad una domanda di un fan di Magic che gli chiedeva una sua opinione sulla quantità e la velocità delle nuove uscite. Il fan, in particolare, domandava: "i recenti eventi sono indice dell'intenzione di rallentare le nuove release o possiamo aspettarci che la velocità attuale continui anche per i prossimi due o tre anni? Cosa posso fare, come consumatore, per affermare il mio desiderio per un rallentamento delle uscite senza dover "votare con i soldi" evitando di comprare le nuove espansioni?".

Alla domanda, Rosewater ha risposto che "lamentarti qui, su questo blog, è di grande aiuto. Il tuo messaggio è lo stesso che viene comunicato da molti giocatori nel mondo e che viene veicolato (da parte mia e da parte di chi in Wizards of the Coast interagisce di più con il pubblico) alle persone che prendono le decisioni riguardo a quanti prodotti realizziamo ogni anno".

Insomma, sembra proprio che qualcosa in Wizards of the Coast si stia muovendo, ma non è dato sapere se il problema del ritmo forsennato delle uscite verrà risolto nei prossimi mesi o meno. Intanto, comunque, l'azienda si è anche scontrata con la fanbase per l'utilizzo di illustrazioni realizzate dall'IA per la promozione di Magic sui social network.