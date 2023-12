Magic, Pokémon e Yu-Gi-Oh! tremate: arriva Altered, un GCC fantasy tutto nuovo!

Il mondo dei cardgame continua ad espandersi. Accanto ai giochi di carte più consolidati, come Magic: The Gathering, il GCC Pokémon e Yu-Gi-Oh!, di recente Disney e Ravensburger hanno lanciato Lorcana, il primo TCG ambientato nel mondo della Casa di Topolino. Ora, invece, sono Asmodee e Equinox a svelare Altered, un intrigante cardgame fantasy.

Altered è il progetto di punta di Equinox Studio, realtà nata nel 2020 e guidata da Régis Bonnessée, già fondatore dello studio Libellud e responsabile di giochi da tavolo come Dixit (se volete saperne di più, potete dare un'occhiata alla nostra recensione di Dixit Disney). Dopo un lungo percorso di sviluppo, Altered farà il suo debutto su Kickstarter il 30 gennaio 2024, mentre il sito web Altered.gg è stato aperto il 30 novembre.

Particolarità del gioco è la possibilità di stampare carte su richiesta tramite un'app dedicata, che fungerà anche da mercato globale attraverso il quale i collezionisti potranno vendere e acquistare le proprie carte, in modo da ridurre l'azione degli scalper e l'iper-inflazione dei prezzi che invece affligge tanti altri giochi di carte collezionabili. Non solo: l'obiettivo di Equinox Studio è quello di avere un impatto positivo sul mondo, e per questo l'intera iconografia si basa sull'idea di un universo di gioco positivo e rigenerante.

Asmodee sarà distributore esclusivo di Altered in tutto il mondo. Il gioco sarà infatti pubblicato in contemporanea in cinque lingue, italiano compreso (insieme a inglese, francese, tedesco e spagnolo), cosa che non è successa, per esempio, con Disney Lorcana. Per di più, Asmodee collaborerà Gamegenic, il suo studio specializzato negli accessori di gioco, per una gamma di prodotti fatti su misura per Altered. Questi accessori, comunque, saranno disponibili nella seconda metà del 2024, mentre il cardgame sarà lanciato il 26 agosto 2024.