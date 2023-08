Magic, Post Malone ha comprato l'Unico Anello e la cifra è pazzesca

L'Unico Anello è stato trovato su Magic all'inizio di luglio e il suo valore già si ipotizzava che sarebbe stato almeno a sei zeri. A un mese di distanza, finalmente, abbiamo una cifra esatta e a fornircela non poteva che essere lui, l'appassionato d'eccellenza Post Malone.

Il cantante americano ha ricondiviso (dall'ormai ex proprietario) sul suo account ufficiale di Instagram una storia in cui si vede chiaramente il suo primo contatto con il "tesssoro" dopo averlo acquistato.

La carta, dopo essere stata sbustata da Brook Trafton era già stata mandata a gradare presso PSA, dunque Malone ha acquistato una carta già incapsulata e valutata "9" dalla nota casa di grading alla cifra monstre di ben 2,6 milioni di dollari.

A raccontare di questo contatto è stato lo stesso Trafton, che ha originariamente affidato il suo contenuto a un breve video su TikTok, che trovate in calce.

Trafton spiega che "quando ho trovato l'Unico Anello, la prima persona che mi è venuta in mente è stata Post Malone. Gioco a Magic da quando ero un ragazzino e ovviamente sarebbe stato fantastico poter tenere questa carta. Per uno come me, però, riuscire a venderla può cambiarti la vita. Speravo solo di poterla dare a qualcuno in grado di apprezzarla quanto me".

"Il mio sogno è diventato realtà" racconta, parlando poi della doppia emozione di incontrare il suo idolo, "conoscere Post Malone e vendergli l'Unico Anello è stato un momento tirato fuori direttamente da una favola. Post Malone e Magic The Gathering, mi avete cambiato la vita. Cose come questa non capitano a persone come me. Penso che sia una magia. Vi sarò per sempre grato".

Se volete scoprire qualcosa in più sulla collezione, invece, potete affidarvi come sempre alla nostra recensione di Magic: Racconti dalla Terra di Mezzo.