Magic si prepara a due grandi crossover: Assassin's Creed e Final Fantasy in arrivo

Durante il suo intervento all'Hasbro Investor Day, Cynthia Williams, presidente di Wizards of the Coast, ha rivelato alcuni intriganti dettagli sul futuro di Magic The Gathering, che si prepara ad offrire i crossover con due iconici brand del panorama videoludico.

Sia Final Fantasy che Assassin's Creed entreranno a far parte dei set MTG Universes Beyond, incentrati sulle collaborazioni con altri popolari franchise esterni al gioco di carte collezionabili più famoso e diffuso al mondo. Williams non ha rivelato maggiori dettagli sulla natura dei crossover, limitandosi a confermare che set basati sulle popolari serie di Square Enix ed Ubisoft arriveranno a partire dal 2024.

Universes Beyond ha già ospitato tante altre collaborazioni: brand come The Walking Dead, Strangers Things e Warhammer 40.000 sono già entrati a far parte della particolare serie di set, mentre nel 2023 è previsto l'arrivo di contenuti a tema Il Signore degli Anelli e Doctor Who. Con un calendario così fitto è quindi comprensibile l'arrivo di Final Fantasy ed Assassin's Creed soltanto nel 2024, ma i fan di Magic The Gathering avranno comunque tanti altri crossover da godersi.

Non è tra l'altro la prima volta che lo storico brand JRPG entra nel mondo delle carte collezionabili: negli scorsi anni è stato infatti prodotto un trading card game basato proprio su Final Fantasy ed illustrato da Tarou Kageyama, storico disegnatore di carte Magic.