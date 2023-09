Magic, il prezzo di questa carta è aumentato di cinque volte in poche ore: perché?

Nelle scorse ore, vi abbiamo svelato il crossover tra Magic: The Gathering e My Little Pony. Pur trattandosi di un drop di Secret Lair essenzialmente privo di sbocchi competitivi, il mini-set da quattro carte ha fatto quintuplicare il costo di una "vecchia" carta di Magic: come è possibile?

La ragione, ovviamente, sta tutta negli acquisti compulsivi dei collezionisti. Quando vi abbiamo parlato del nuovo mini-set legato ai My Little Pony, in arrivo su Secret Lair tra fine 2023 e inizio 2024, vi abbiamo accennato che in passato Wizards of The Coast ha già rilasciato altre tre carte legate alla stessa IP. Anche queste ultime erano delle edizioni limitatissime, pensate peraltro per essere distribuite come parte di una campagna di beneficenza per gli ospedali pediatrici americani.

Ebbene, la prima serie di carte Magic dedicate ai My Little Pony, lanciata nel 2019, è passata in sordina e finora non ha avuto grande valore sul mercato secondario. Tuttavia, le cose sono cambiate nell'esatto istante dell'annuncio delle carte "sequel": le creature lanciate nel 2019 sono immediatamente state viste dai collezionisti come il completamento perfetto del nuovo drop di Secret Lair, perciò sono immediatamente salite di prezzo sul mercato secondario.

In particolare, la carta dedicata a Twilight Sparkle, l'unica protagonista del cartone animato a non aver goduto di una riproposizione nel nuovo drop (proprio perché già inclusa nella collezione del 2019) è immediatamente quintuplicata di valore, stando a quanto riporta MTG Rocks.

Fino alla metà di settembre, la carta si trovava in vendita sui principali siti web specializzati a prezzi che oscillavano attorno ai 50 Dollari. Si tratta di cifre tutto sommato alte, ma in linea con il fatto che si trattasse di un'edizione limitata. Ora, invece, Twilight Sparkle costa ben 250 Dollari per copia: il suo prezzo è quintuplicato in pochi giorni e non accenna a scendere!