Magic Racconti della Terra di Mezzo: vi presentiamo in esclusiva Grima Vermilinguo!

Wizards of The Coast ha annunciato il set Magic Racconti della Terra di Mezzo ormai qualche mese fa, a fine febbraio. Con l'uscita dell'espansione fissata per il 23 giugno, però, la cardlist completa si sta svelando rapidamente: anche noi di Everyeye, oggi, abbiamo il privilegio di presentarvi una carta in esclusiva!

In "Il Re del Palazzo d'Oro", Capitolo VIII del Libro III del Signore degli Anelli, J.R.R. Tolkien introduce un personaggio apparentemente secondario, ma in realtà importantissimo nella storia della sua opera. "In terra sui gradini sedeva un Uomo avvizzito, dal pallido viso accorto e le palpebre pesanti": così Tolkien descrive Grima Vermilinguo, Consigliere di Re Théoden di Rohan. Wizards of The Coast ha deciso di dedicare una carta della sua nuova espansione proprio a Grima. Nel set di Magic dedicato al Signore degli Anelli, Grima è una Creatura Leggendaria - Consigliere Umano con 1 di Forza e 4 di Costituzione. Il suo effetto è estremamente interessante: esso infatti impedisce agli avversari di guadagnare punti vita e, sacrificando una creatura, permette di far perdere un punto vita a un giocatore. Inoltre, se la creatura sacrificata è leggendaria, Grima permette di reclutare Orchi 2. L'artwork è di Alex Brock, mentre Grima è la carta numero 88 del set. Anche il flavor text in fondo alla carta è recuperato direttamente dai libri del Signore degli Anelli, e recita: "Non affaticatevi, le vostre forze ne risentirebbero. Lasciate che siano altri a occuparsi di questi seccatori". Si tratta di uno dei sibillini consigli che il viscido alleato di Saruman dà a Re Théoden dopo che la Compagnia dell'Anello ha raggiunto Rohan.

Se volete saperne di più sul nuovo set di Magic, vi invitiamo a dare un'occhiata alla nostra anteprima di Magic Racconti della Terra di Mezzo. Nella galleria in calce a questa notizia, poi, trovate anche la versione inglese di Grima Vermilinguo, che adotta il nome originale tolkeniano di "Grima Wormtongue".