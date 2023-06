Magic Racconti della Terra di Mezzo, l'Unico Anello vale già un milione di Dollari!

Se avete letto la nostra anteprima di Magic The Gathering: Racconti della Terra di Mezzo sicuramente lo saprete: l'espansione contiene una versione unica e serializzata dell'Unico Anello forgiato da Sauron e Celebrimbor. La particolarità della carta è il fatto di essere un pezzo unico: per questo, l'anello ha già raggiunto un prezzo incredibile.

L'Unico Anello di Racconti della Terra di Mezzo non è ancora stato trovato, ovviamente: il set uscirà in tutto il mondo il 23 giugno, e la carta potrà essere recuperata solo in uno dei Collector's Booster in lingua inglese, che al momento si trovano online a delle cifre decisamente alte, che superano i 50 Euro per il singolo pacchetto.

Proprio per questo, diversi collezionisti hanno iniziato a mettere delle vere e proprie "taglie" sulla carta, sperando di essere i primi ad assicurarsela quando, prima o poi, comparirà online. Il primo ad aprire questa sorta di "asta" pre-lancio dell'Unico Anello è stato il noto collezionista Dan Bock, che su un grande gruppo Facebook di appassionati di Magic ha proposto 100.000 Dollari per l'Unico Anello, aggiungendo di essere disposto a sorpassare qualsiasi offerta pubblica una volta che la carta verrà trovata. Tuttavia, Bock ha spiegato che, per fare affari con lui, "non dovrai dire a nessuno di aver trovato l'anello o postare sue fotografie prima di avermelo venduto".

Il post di Bock è diventato subito virale, ed ha scatenato la pronta risposta di Cassius Marsh Sr., un giocatore della NFL americana, che ha messo una taglia da 150.000 Dollari sull'Unico Anello nelle scorse ore. A Marsh non sembra interessare che la carta sia "fresca" di sbustamento o sia passata in altre mani: "se sei in grado di vendermi questa carta, il bottino è tuo", si legge in uno suo post su Twitter.

Segue poi un post pubblico di Good Games Australia, che su Facebook propone 250.000 Dollari a chiunque trovi la carta (più un viaggio gratis a Sydney per consegnarla al negozio). Pronta la risposta del giocatore NFL, che rilancia fino a 500.000 Dollari la sua proposta di acquisto con un video pubblicato su Instagram e TikTok.

Anche questa offerta, però, è stata superata nelle scorse ore. Il negozio di carte di Dave & Adam's ha infatti messo una taglia da un milione di Dollari sull'Unico Anello, invitando la persona che lo troverà a contattare il proprio team tramite i social network. Con l'uscita di Racconti della Terra di Mezzo già fissata per il 23 giugno, dunque, la "corsa" all'Anello sembra essersi accesa.