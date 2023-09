Magic: Ravnica Remastered: il primo set del 2024 ha una finestra d'uscita

Il primo set di Magic: The Gathering in uscita nel 2024 sarà Ravnica Remastered. Annunciata alla Gen Con di agosto, l'espansione riporterà i Planeswalker nel mondo di Ravnica, con una trama che questa volta prenderà le tinte di un giallo gotico. Il set, inoltre, porterà avanti la tradizione di Dominaria Remastered e di Time Spiral Remastered!

Come Dominaria e Time Spiral, infatti, anche Ravnica Remastered sarà la prima espansione del suo anno, che in questo caso sarà il 2024. Dopo le esperienze positive di Dominaria nel 2023 e Time Spiral nel 2021, dunque, pare che i Remastered diventeranno degli appuntamenti annuali, anche perché tra le espansioni di Magic in uscita nel 2025 abbiamo Innistrad Remastered.



In termini contenutistici, Ravnica Remastered accorperà tutti i set ambientati a Ravnica. Questi ultimi, al momento, sono ben nove, ovvero:

Ravnica: Città delle Gilde (2005)

(2005) Ravnica: Patto delle Gilde (2005)

(2005) Discordia (2006)

Ritorno a Ravnica (2012)

(2012) Labirinto del Drago (2013)

Irruzione (2013)

Gilde di Ravnica (2018)

(2018) Ravnica Allegiance (2019)

La Guerra della Scintilla (2019)

Per estensione, ciò significa che Ravnica Remastered non avrà nuove carte, ma comprenderà unicamente dei reprint delle precedenti espansioni. Con ogni probabilità, inoltre, il grosso del set si focalizzerà sulle prime tre espansioni ambientate a Ravnica, quelle uscite tra il 2005 e il 2006.



Inoltre, Wizards of the Coast ha già confermato che Ravnica Remastered sarà pensato per il formato Draft, il che significa anche che il set non vedrà la luce su MTG: Arena. Tuttavia, una versione ridisegnata dell'espansione arriverà anche nel gioco digitale entro la fine dell'anno prossimo.

Come vi abbiamo già anticipato, Ravnica Remastered uscirà a inizio 2024. La finestra di lancio ufficiale del set è quella del Q1 2024, ovvero del periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 marzo del prossimo anno. Considerato che Le Caverne Perdute di Ixalan arriverà a novembre, però, possiamo aspettarci un lancio della nuova espansione tra la fine di gennaio e la metà di febbraio, ben prima della fine del primo trimestre del 2024.