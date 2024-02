Magic verso una riduzione dei crossover? 'Costano troppo', secondo Hasbro

La prossima settimana, Wizards of the Coast presenterà quattro set di Magic al pubblico, compreso quello a tema Assassin's Creed. Parimenti, a marzo arriverà l'espansione di Magic dedicata a Fallout. Tuttavia, sembra che i crossover della linea Mondi Altrove di Magic non siano affatto redditizi: Wizards rivedrà la sua strategia?

La notizia, riportata da MTGRocks, arriva dall'ultimo report finanziario di Hasbro, che possiede (tra le altre aziende) anche Wizards of the Coast. Nell'ultimo anno, i profitti di Wizards sono cresciuti del 10%: un dato ottimo, specie se consideriamo che il resto delle compagnie che compongono Hasbro hanno fatto registrare un segno negativo medio del 15%. Insomma, Magic: The Gathering resta profittevole. Giusto?

Sì, ma meno del previsto. Questo perché il grosso dei profitti di Wizards of the Coast dipende dall'incredibile successo commerciale di Baldur's Gate 3, e non dalle uscite di IP come Dungeons & Dragons o Magic: The Gathering. Il risultato cozza con il fatto che il set crossover di Magic con il Signore degli Anelli sia stato un successone, risultando l'espansione di Magic più venduta di sempre, con oltre 200 milioni di Dollari di ricavi in soli sei mesi. Inoltre, anche gli altri set principali dell'ultimo anno si mantengono su degli incassi positivi.

Dove sta il problema? A spiegarlo è Hasbro: a ridurre il margine di guadagno di Wizards of the Coast sono gli "elevati costi delle royalties associati a Mondi Altrove". In altre parole, i set crossover di Magic: The Gathering costano molto più di quelli standard perché le IP su cui si basano hanno degli altissimi costi di licenza. Un problema che, nel caso di set standalone come Racconti della Terra di Mezzo, non si pone, ma che diventa più evidente nel caso di mini-set, come quello dedicato al franchise di Jurassic Park, o di prodotti venduti solo sotto forma di mazzi Commander, come avvenuto per l'espansione Mondi Altrove di Doctor Who.

In futuro, dunque, è possibile che il numero di set Mondi Altrove finisca per diminuire, concentrandosi su meno uscite annuali, composte unicamente da espansioni "complete" - esattamente come Racconti della Terra di Mezzo - e mettendo da parte i sub-set e i mazzi Commander. Il problema, però, è che tale virata non arriverà prima del 2027: gli annunci di Magic alla Gen Con del 2023, infatti, ci hanno già rivelato che nel 2024 usciranno prodotti a tema Assassin's Creed e Fallout, mentre nel 2026 arriverà un set crossover dedicato a Final Fantasy.