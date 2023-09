Magic Secret Lair: il drop autunnale è un inno al metal, ma che prezzi!

Se vi è piaciuto il Superdrop estivo di Magic: Secret Lair a tema Il Signore degli Anelli, non potrete resistere al nuovo drop autunnale di Secret Lair, che questa volta trae ispirazione dall'estetica del mondo punk-rock, dall'arte psichedelica e dal mondo del collezionismo sportivo.

Il nuovo Bundle di Secret Lair di Magic, che verrà spedito agli acquirenti dal 16 ottobre in poi, è acquistabile al prezzo di 479,99 Euro, e vi permette di portarvi a casa un totale di 72 carte, metà foil e metà non-foil, in edizione limitatissima. Il prezzo potrebbe sembrare alto, ma gli artwork pensati dagli artisti di Wizards of The Coast sono incredibili!



Il bundle contiene anzitutto un totale di quattro carte della serie Absolute Annihilation, ovvero Oppression, Abrade, Mass Hysteria e Terminate. Le quattro carte sono state realizzate dall'artista Tomo77 e possono essere acquistate anche in un mini-bundle al prezzo di 34,99 Euro. L'estetica unisce delle suggestioni metal alla tricromia bianco-nero-rosso, insieme ad un design bidimensionale che ricorda quello dei tarocchi.



Si passa poi alla mini-collezione Now on VHS!, che riprende le vecchie videocassette e l'estetica dei poster cinematografici dei B-Movie. Il mini-bundle, anch'esso venduto a 34,99 Euro, comprende carte come Rewind, Food Chain, Rampant Growth e The First Sliver. Gli artisti, in questo caso, sono Julie Dillon, Chris Seaman, David Robert Hovey, Sveltin Velinov e Scott Okumura.



La star di questo superdrop è però sicuramente la mini-collezione Magic: The baseballing, che ritrae cinque Planeswalker utilizzando delle illustrazioni alternative ripescate a piene mani dalle carte vintage di baseball. Proposta al prezzo di 34,99 Euro, la collezione comprende Ajani Goldmane, Jace Beleren, Liliana Vess, Chandra Nalaar e Garruk Wildspeaker.



Torniamo all'estetica hard rock, perché la collezione Keep Partying Hard, Shred Harder than you previously thought possible comprende quattro illustrazioni che non avrebbero sfigurato sulla copertina di un disco metal americano. Anche in questo caso, la collection costa 34,99 Euro e comprende quattro carte: Tevesh Szat, Doom of Fools, Godo, Bandit Warlord, Jeska, Thrice Reborn e Vial Smasher the Fierce.



Abbiamo poi una collezione di terre base di Gary Baseman, un noto artista americano, membro del movimento creepy-cute, alla sua prima esperienza con delle carte di Magic. Baseman ha dunque replicato le cinque terre di Magic con il suo iconico stile, con ciascuna carta che racconta una piccola storia onirica. Il prezzo, anche qui, è di 34,99 Euro.



Infine, abbiamo la mini-serie Buggin'Out, che ripesca l'estetica horror-punk del superdrop estivo e che mette insieme insetti giganti, scheletri con otto gambe, diavoli putrescenti e bestie mutaforma. Come sempre, il prezzo è di 34,99 Euro, mentre l'artista è Wooden Cyclops.