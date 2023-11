Magic Secret Lair: Jurassic World e Tomb Raider nel drop di Natale, ecco le nuove carte!

Neanche una settimana è passata dal lancio del set Magic: Le Caverne Perdute di Ixalan, che già si parla della prossima release del gioco di carte collezionabili di Wizards of The Coast. A questo giro, però, l'azienda non ha annunciato un vero e proprio set, ma il nuovo Supedrop di Secret Lair, con tante carte di Tomb Raider e Jurassic Park!

Mentre le carte di Magic di Jurassic Park delle Caverne Perdute di Ixalan sollevano un polverone tra i collezionisti per via della loro elevata rarità, nel Magic: The Gathering Secret Lair Secretversary Superdrop 2023 (sì, questo è il nome del pacchetto), abbiamo altri due mini-set dedicati proprio al franchise di Steven Spielberg. Il primo, che può essere acquistato su Secret Lair in versione non-foil a 34,99 Euro e in versione foil a 44,99 Euro, comprende cinque carte, che ritraggono alcuni dei dinosauri più iconici di Jurassic Park.



Il secondo, a sua volta acquistabile al prezzo di 34,99 Euro in versione non-foil e al prezzo di 44,99 Euro in variante foil, viene chiamato Secret Lair x Jurassic World: Dr. Ian Malcolm e comprende anch'esso cinque carte (o meglio, quattro carte e un token). La particolarità, in questo caso, è che le carte sono tutte tematizzate e ruotano attorno al personaggio di Jeff Goldblum nel franchise di Jurassic Park e Jurassic World, l'indimenticabile Ian Malcolm!



Nel Superdrop invernale di Secret Lair, inoltre, troviamo anche il mini-set crossover tra Magic e Tomb Raider, già annunciato negli scorsi giorni da Wizards of The Coast e IGN. Il pacchetto comprende otto carte legate a Lara Croft e alle sue avventure: alcune di esse sono completamente nuove, mentre altre sono delle ristampe di carte vintage con una nuova illustrazione che strizza l'occhio a Tomb Raider. Il prezzo del pacchetto in versione non-foil è di 44,99 Euro, mentre la variante foil costa 54,99 Euro.



Infine, vi ricordiamo che accanto a questi tre drop ne trovate altri sei, tutti più o meno delle stesse dimensioni e con lo stesso prezzo. Le carte che compongono questi set sono state pensate per citare le ultime uscite di Magic: The Gathering, come Le Caverne Perdute di Ixalan e il crossover con Doctor Who. Tutti i pacchetti possono essere acquistati singolarmente o in formato goodie bag, quest'ultimo disponibile a 254,99 Euro per le carte non-foil, a 334,99 Euro per le carte foil e a 564,99 Euro per entrambe le versioni.