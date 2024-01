Magic, il nuovo set non è ancora uscito ma c'è già un misprint: costerà tantissimo?

Manca davvero poco all'uscita internazionale di Delitti al Maniero Karlov, la nuova espansione principale di Magic: The Gathering. La release del set, infatti, è prevista per il 9 febbraio 2024. Incredibilmente, però, i fan hanno già scoperto un errore di stampa di una carta di Delitti al Maniero Karlov, che potrebbe farla impennare di valore!

Andiamo con ordine: a fine dicembre, Wizards of the Coast ha rilasciato una lunga serie di spoiler di Delitti al Maniero Karlov. Tra di essi, in particolare, abbiamo ben 45 nuove carte dell'espansione, di cui sono stati svelati artwork, design, effetti e statistiche. Potete trovare tutte quante le carte sul databse di Scryfall, se volete dare loro un'occhiata.

Una delle carte svelate da Wizards of the Coast si chiama Fanatical Strength, ed è stata mostrata sia nella sua versione "base" che in quella Showcase: si tratta di un Istantaneo il cui testo recita "la creatura bersagliata riceve +3/+3 e ottiene Travolgere fino alla fine del turno". Nulla di strano, se non fosse che con un post sul suo blog l'azienda ha confermato di aver erroneamente mostrato una versione "beta" di Fanatical Strength, il cui artwork non corrisponde a quello della carta definitiva. La compagnia ha poi spiegato che, al lancio di Delitti al Maniero Karlov, verrà rilasciata una versione corretta dell'Istantaneo.



Tutto bene quel che finisce bene, giusto? Beh, non proprio: l'errore sarebbe più profondo del previsto, tanto che alcune copie "beta" di Fanatical Strength sono state stampate insieme ai primi box di Delitti al Maniero Karlov, dunque sarebbero già in circolazione tra i magazzini dell'azienda e i rivenditori specializzati. I fortunati collezionisti che metteranno le mani su una versione con artwork originale della carta, insomma, potrebbero trovarsi improvvisamente con una carta di enorme valore, vista la sua printrun limitata.

Sì, perché una volta accortasi dell'errore, Wizards of The Coast ha modificato l'artwork e iniziato a stampare la versione corretta di Fanatical Strength, che dunque dovrebbe essere quella di gran lunga più comune tra i booster box in prima edizione rilasciati al grande pubblico. Inoltre, l'azienda ha confermato che "il problema verrà corretto digitalmente su MTG Arena": i giocatori di Arena, insomma, possono aspettarsi un cambiamento di artwork per Fanatical Strength senza che se ne accorgano.