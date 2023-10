Magic, dal Signore degli Anelli a Jurassic Park: le novità della MagicCon di Las Vegas

Dopo i roboanti annunci della Gen Con sul futuro di Magic: The Gathering, Wizards of The Coast è finalmente tornata a sbottonarsi sul suo cardgame di punta durante la MagicCon di Las Vegas. L'azienda ha infatti rivelato numerose novità sui prossimi set, tra cui il (ri)lancio dell'espansione del Signore degli Anelli e di Ravnica Remastered!

Partiamo proprio dalla Terra di Mezzo: dopo che le nuove carte Magic del Signore degli Anelli sono state svelate da IGN, Wizards of The Coast le ha ufficializzate durante la MagicCon. Il mini-set si chiamerà Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo - Holiday, uscirà il 3 novembre (a ridosso delle festività natalizie, dunque) e continuerà ad approfondire il mondo di Arda già mostrato nel set principale di Racconti della Terra di Mezzo, uscito a giugno.

Il mini-set comprenderà quattro scene panoramiche con delle carte esclusive, pensate perlopiù per i collezionisti ma che vantano anche delle meccaniche uniche nel loro genere, insieme al Volume 2 delle Buste di Jumpstart dell'espansione e ad una serie di nuovi Collector's Booster, anch'essi in arrivo con carte mai viste prima. Proprio nelle scorse ore, un post sul blog di Magic ha svelato tutte le nuove carte dei Collector's Booster di Racconti della Terra di Mezzo - Holiday.

Il 18 novembre, invece, arriverà Caverne Perdute di Ixalan, il prossimo set principale di Magic: The Gathering. Come spiega il nome del set, esso ci riporterà sul piano preistorico di Ixalan, dove l'invasione Phyrexiana ha portato a galla l'esistenza di un mondo al di sotto della superficie. Qui continuerà la lotta tra pirati, vampiri e l'Impero del sole: al contempo, nell'espansione troveremo una manciata di carte speciale dedicate a Jurassic Park e Jurassic World, in occasione del 30° anniversario del franchise.

Sempre alla MagicCon, infine, è stata confermata la data d'uscita di Ravnica Remastered: l'espansione, infatti, arriverà in Europa il 12 gennaio 2024, e comprenderà unicamente ristampe e reprint dei set che hanno composto gli archi narrativi originali di Ravnica. Gli spoiler sul set e sulle sue carte inizieranno a breve: se siete interessati, insomma, il consiglio è quello di tenere sott'occhio i canali social di Wizards of the Coast!