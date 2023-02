Magic, il sogno dei collezionisti è realtà: svelato il set del Signore Degli Anelli!

Qualche mese fa vi abbiamo parlato dei due crossover di Magic: The Gathering con Assassin's Creed e Final Fantasy. Oggi, però, Wizards of The Coast ha svelato un altro "pezzo da novanta", alzando (almeno in parte) il siparo su di un'espansione che unisce Dominaria con la Terra di Mezzo.

Sì, avete capito bene: il prossimo crossover di Magic sarà con Il Signore degli Anelli, colonna portante del genere fantasy partorita dalla mente di J.R.R. Tolkien e trasformata in una fortunatissima trilogia cinematografica da Peter Jackson (e, più di recente, nella decisamente meno fortunata serie TV Il Signore degli Anelli - Gli Anelli del Potere di Amazon Prime Video).

Il crossover si concretizzerà nell'espansione "Racconti della Terra di Mezzo", che farà parte della sub-serie "Mondi Altrove" di Magic: The Gathering. Come le precedenti "contaminazioni" illustri tra il mondo di Magic e altri franchise, dunque, la nuova espansione non sarà, molto probabilmente, legale nel TCG, ma potrà essere utilizzata solo al di fuori dei tornei e per rimpolpare le collezioni dei fan più accaniti.

Con un video su Twitter, Wizards of The Coast ha annunciato che il set legato a LOTR uscirà il 23 giugno in tutta Europa, Italia compresa. Un secondo set crossover, presumibilmente sempre dedicato al Signore degli Anelli (o, magari, allo Hobbit), dovrebbe essere rilasciato sempre nel corso del 2023, tra l'autunno e l'inverno. Su quest'ultimo, però, non abbiamo ancora alcuna informazione ufficiale.

Come sempre, diversi saranno i prodotti disponibili in occasione del lancio della nuova espansione. Tra questi troviamo le classiche Buste per Draft, Buste dell'Espansione e Collector Booster, insieme a ben quattro mazzi Commander non ancora annunciati, ad un kit iniziale e alle Buste di Jumpstart, perfette per iniziare immediatamente a giocare. Concludono il ricco piatto preparato da Wizards of The Coast i due Bundle e Bundle Gift Edition, che comprendono carte foil, buste di espansione e carte con illustrazioni alternative, insieme a quattro carte promo esclusive. Per saperne di più, comunque, vi invitiamo a dare un'occhiata al sito web di Magic: The Gathering.