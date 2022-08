Magic Spellslingers: il nuovo Gioco di Carte Collezionabili è gratis su PC, iOS e Android

I ragazzi di Pipeworks Studio e i vertici di Wizards of the Coast sono lieti di annunciare che Magic Spellslingers, il Gioco di Carte Collezionabili, è finalmente disponibile ed è scaricabile in via del tutto gratuita su PC (Steam) e sistemi mobile iOS e Android.

L'ultimo card game ambientato nel multiverso di Magic The Gathering offre agli appassionati del genere l'opportunità di immergersi in combattimenti rapidi focalizzati sugli eroi, con un approccio che promette di regalare una grande profondità strategica a ogni incontro.

Il titolo si focalizza su alcuni dei personaggi più rappresentativi della lore di Magic, portandoli in vita con uno stile visuale unico. Ciascuno dei mazzi verte attorno a uno dei sedici protagonisti Spellslingers giocabili (con altri in arrivo nei futuri aggiornamenti): ogni personaggio ha una sua personalità che si riflette nello stile di gioco e nelle abilità uniche da sfoggiare in battaglia.

Sbloccando un nuovo Spellslinger si ha accesso immediato al relativo starter pack da 30 carte, in modo tale da allestire velocemente il mazzo e gettarsi a capofitto nelle partite online. I giocatori più esperti, ovviamente, inizieranno sin dal principio a modificare e personalizzare il proprio mazzo per poi dedicarsi agli scambi con i propri amici per ottenere materiali speciali con cui creare nuove carte.

In calce e in cima alla notizia trovate il video di presentazione e le immagini di Magic Spellslingers: servitevi pure della bianca lavanga dei commenti per farci sapere se state già affrontando le sfide del nuovo Card Game di Wizards of the Coast e condividere un vostro parere con il resto della community.