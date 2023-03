Magic, lo storico Black Lotus vale mezzo milione di dollari: prezzo-record all'asta

Nel 2019, vi abbiamo parlato della vendita di un Black Lotus di Magic a 166.000 Dollari, definendo quella cifra "folle". Un buon metro di paragone di come la cardgame-mania sia evoluta negli ultimi anni è il fatto che, nelle scorse ore, un altro Black Lotus di Magic sia stato venduto a 500.000 Dollari senza destare troppo scalpore tra i fan.

Stando a quanto riporta Polygon, la rarissima carta sarebbe stata venduta all'asta per la cifra-record di 540.000 Dollari, la più alta a cui è mai stata battuta una singola carta di Magic: The Gathering. Cifre simili sono state raggiunte di recente solo dalle carte del TCG Pokémon, specie quelle del set base di prima generazione.

La carta all'asta, però, non era un Black Lotus qualsiasi: al contrario, si trattava di un Black Lotus con grading 10 "Gem Mint" di PSA. In altre parole, la carta, risalente al 1993 e già all'epoca piuttosto rara, si è conservata per trent'anni in condizioni intonse. Se parole come "grading", "PSA" e "Gem Mint" non fanno parte del vostro vocabolario e desiderate approfondirle, comunque, potete dare un'occhiata alla nostra guida al grading delle carte collezionabili.

Vi basti sapere che, allo stato attuale del settore del collezionismo TCG, il grado 10 Gem Mint è il più raro in circolazione, tanto che soli sei Black Lotus Gem Mint esisterebbero in tutto il mondo, a detta degli esperti del cardgame di Wizards of The Coast. Una carta estremamente rara, dunque, anche se è difficile dire se tale esclusività ne possa giustificare un prezzo superiore a mezzo milione di Dollari. Di recente, inoltre, sempre Wizards of The Coast ha annunciato che su Magic arriverà anche l'Unico Anello del Signore degli Anelli in edizione singola, il cui valore potrebbe rapidamente superare quello del Black Lotus di trent'anni fa.

L'asta sembra dunque prefigurare uno stato di estrema salute del mercato delle carte collezionabili per i collezionisti. Tuttavia, un osservatore esperto potrebbe aver già colto il pericoloso rallentamento degli aumenti di prezzo delle carte vintage di Magic: tra il 2022 e il 2023, infatti, il prezzo di un Black Lotus Gem Mint è cresciuto di "soli" 30.000 Dollari, dal momento che una carta analoga era stata battuta a giugno 2022 per 510.000 Dollari.

Tra il 2019 e il 2021, invece, i prezzi delle carte vintage erano triplicati, complice l'ondata di riscoperta dei giochi di carte collezionabili portata con sé dalla pandemia. In tempi recenti, la Bank of America ha duramente criticato Hasbro, che possiede Wizards of The Coast, accusandola di aver "rovinato il valore delle carte di Magic" con dei reprint troppo aggressivi, che negli ultimi anni hanno riguardato anche le carte più rare in commercio, tra cui proprio il Black Lotus.