Magic Strade di Nuova Capenna in prenotazione da GameStop: evento di lancio a Milano

Tra pochissimi giorni debutta Strade di Nuova Capenna, nuova espansione del famoso gioco di carte collezionabili Magic The Gathering, e GameStop non si sta facendo trovare impreparata.

Sul sito web e nei negozi della catena sono disponibili alla prenotazione i mazzi e le buste di carte dell'espansione Strade di Nuova Capenna. La selezione comprende i mazzi Intermediari Agghindati, Cacofonia di Cabaretti, Furia di Rivettatori, Massacro dei Maestro e Operazione degli Obscura a 49,98 euro l'uno, il Set Booster con 12 carte a 5,98 euro e il Draft Pack con 15 carte per Draft a 12,98 euro. Potete scoprire la selezione completa dei prodotti dell'espansione Strade di Nuova Capenna dirigendovi a questo indirizzo. Il lancio, ricordiamo, è fissato per il 29 aprile 2022.

Per celebrare l'arrivo dell'espansione, GameStop Italia ha anche organizzato un evento di lancio che si svolgerà a partire dalle 19:00 di venerdì 29 aprile presso lo Spazio Filippetti di Milano, in Viale Angelo Filippetti 41. I partecipanti possono aspettarsi il DJ Set di Damianito da Machete Gaming, lo Special Guest MILES x 5019, un torneo ufficiale con trofeo, un'area dimostrativa con tutti i dettagli sulla nuova espansione, una zona per sfide libere e un'area per il rinfresco. Trovate tutti i dettagli sull'evento nella pagina Facebook dedicata.