Magic Strade di Nuova Capenna x GameStop: tutti i dettagli sull'evento di lancio a Milano

Dopo aver aperto le prenotazioni di Magic Strade di Nuova Capenna su GameStop, la nota catena commerciale ci ricorda che venerdì 29 aprile si terrà a Milano l'evento di lancio della prossima, attesa espansione del gioco di carte collezionabili Magic the Gathering.

Lo spettacolo milanese sarà foriero di novità e di sorprese per tutti gli appassionati di Magic The Gathering. Diamo un'occhiata al programma delle attività proposteci dagli organizzatori di questa kermesse dedicata al set Strade di Nuova Capenna:

DJ set di Damianito (Machete Gaming) con MILES x 50119 in Special Guest

Torneo Ufficiale con premiazione e Trofeo

Area dimostrativa con tutte le informazioni e i dettagli sulla nuova espansione di Magic The Gathering Strade di Nuova Capenna

Presentatore della serata

Zona per sfide libere

Area Rinfresco

La competizione (con sistema torneistico della Svizzera) si svolgerà in un formato limitato Sealed Deck con sei pacchetti sigillati della nuova espansione di Magic, ciascuno dei quali verrà consegnato gratuitamente ad ogni partecipante per creare un mazzo da minimo 40 carte, con un numero illimitato di terre base da aggiungere al deck (verranno fornite in loco) e 30 minuti per costruire il mazzo.

Il nuovo evento di GameStop Italia dedicato a Magic Strade di Nuova Capenna si terrà dalle ore 19:00 nella cornice dello spazio espositivo allestito a Milano presso Viale Angelo Filippetti, 41.