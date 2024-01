Magic, si svela il set Delitti al Maniero Karlov: tutto su trama, meccaniche e carte

L’uscita di Delitti al Maniero Karlov, il nuovo set di Magic: The Gathering, è fissata per il 9 febbraio 2024. Ormai manca meno di un mese all’arrivo dell’espansione sugli scaffali dei negozi e, finalmente, Wizards of the Coast ha condiviso con i fan una pletora di dettagli inediti su Delitti al Maniero Karlov: vediamoli insieme!

Si torna a Ravnica!

Già da tempo sappiamo che Delitti al Maniero Karlov è ambientato a Ravnica, l’amatissimo Piano delle Gilde di Magic: The Gathering. Il ritorno a Ravnica è uno degli eventi più attesi dai fan del cardgame americano: l’ultima incursione di peso nel mondo gotico risale infatti a La Guerra della Scintilla, rilasciato nel 2019. Di recente, però, l’universo delle Gilde è tornato a farsi vedere nel corso della Guerra del Multiverso contro Phyrexia e, soprattutto, con il set Ravnica Remastered, composto interamente da ristampe delle carte del Blocco di Ravnica. La trama di Delitti al Maniero Karlov riparte esattamente al termine della guerra contro Phyrexia, che ha debilitato il tessuto stesso del Multiverso e di cui abbiamo già assaporato gli effetti nefasti nei set precedenti di Magic, come Terre Selvagge di Eldraine e Le Caverne Perdute di Ixalan. Con la guerra ormai alle spalle, Ravnica sta lentamente tornando alla normalità e, per questo, Teysa Karlov ha deciso di indire un banchetto al suo castello.



Teysa Karlov è la Capogilda del Sindacato Orzhov, ruolo a cui è ascesa durante l’invasione Phyrexiana. Ma è anche il rampollo di una delle principali famiglie aristocratiche del Piano - i Karlov - nonché un’eroina di guerra, il cui aiuto è stato fondamentale per la vittoria contro gli eserciti biomeccanici che hanno invaso Ravnica. La festa al Maniero Karlov, insomma, ha tanto il sapore di un’auto-celebrazione del trionfo di Teysa, ma ha anche un fine politico: non è infatti un caso che vi partecipino anche diversi membri dell’Agenzia Ravnicana di Investigazioni Magicologiche, un ente indipendente dalle Gilde fondato anch’esso dopo la caduta di Phyrexia e che rischia di mettere in ginocchio il potere dei Karlov con le sue indagini indipendenti. Insieme ai membri dell’agenzia troviamo anche il giovane Kellan, che è già stato tra i protagonisti di Terre Selvagge di Eldraine e delle Caverne Perdute di Ixalan, candidandosi così a diventare l’elemento comune di tutte le storie del nuovo arco narrativo di Magic, solo apparentemente scollegate tra loro. Infine, tra i presenti alla festa c’è anche la Planeswalker Kaya Cassir, originaria di Tolvada e grande amica di Teysa. Fin da subito, però, capiamo che il party le sta stretto: Kaya vuole andarsene ad ogni costo.



Ma i suoi piani devono attendere: nel guardaroba del Maniero Karlov viene infatti scoperto il cadavere della Capogilda dell’Alleanza Simic Zegana: la morte della tritona, appena ascesa al ruolo di Capogilda - al pari di Teysa Karlov - rischia di minare la pace tra le fazioni di Ravnica. Ancora peggio: sotto al cadavere di Zegana troviamo le insegne di tutte le Gilde ravnicane. Nessuno vuole una nuova guerra: l’Agenzia di Investigazioni Magicologiche inizia così le sue indagini per scoprire il nome dell’assassino, mentre gli altri ospiti della festa rimangono al Maniero. Intanto, anche il detective Alquist Proft si mette alla ricerca del colpevole, in una storia dai risvolti thriller che ricorda un caso di Sherlock Holmes o di Hercule Poirot. Mentre gli investigatori svolgono il loro lavoro, però, la paura inizia a serpeggiare tra i presenti al Maniero Karlov: l’assassino è a piede libero e potrebbe uccidere di nuovo. Quanti altri morti ci saranno a Ravnica prima che il killer finisca in manette?

Le meccaniche di Delitti al Maniero Karlov

In termini di gameplay, Delitti al Maniero Karlov introduce quattro nuove meccaniche, ovvero Camuffare, Casi, Sospettare e Raccogliere Prove. A queste si aggiunge anche Indagare, una meccanica introdotta nel lontano 2016 con il set Ombre su Innistrad. Indagare è una keyword piuttosto semplice, che nel contesto di Delitti al Maniero Karlov vi permettere di ripercorrere le investigazioni di Alquist Proft e degli altri detective: una carta con “Indaga” crea una Pedina Indizio che, una volta sacrificata e dopo aver pagato due mana di qualsiasi colore, vi permette di pescare una carta dal vostro mazzo. Se volete dare un’occhiata alla meccanica più da vicino, Wizards of The Coast ha diffuso la carta Avvento Benaugurale, che potete vedere qui sotto.



Passando alle nuove meccaniche, Camuffare vi permette di sviare le indagini con travestimenti, false prove e indizi volutamente disseminati per il Maniero Karlov al solo fine di depistare i detective. Le carte con Camuffare possono essere giocate a faccia in giù, a patto di pagare un costo extra per la loro evocazione. Non solo! Ci sono anche alcune altre carte, come Etrata, Fuggitiva Fatale, che potenziano le carte a faccia in giù sul vostro campo di gioco. L’obiettivo è semplice: ingannare il vostro avversario, convincendolo che la carta che avete giocato sia molto più potente di quella sul terreno. O, viceversa, che essa sia molto più debole di quanto il nemico non creda. E proprio di fronte a questi travestimenti e depistaggi, i detective hanno la possibilità di Sospettare le altre Creature in campo: un esempio della keyword Sospettare è Agrus Kos, Spirito di Giustizia, che potete vedere qui sotto. Quando Sospettate una creatura, potete posizionare su di essa una Pedina Sospetto: la pedina fornisce alla Creatura Minacciare e le impedisce di Bloccare. È impossibile togliere una pedina Sospetto da una carta, almeno in condizioni normali: essa, infatti, perde il suo status di “Sospettato” solo quando viene rimossa dal campo di battaglia o tramite alcuni effetti particolari.



La terza nuova meccanica di Delitti al Maniero Karlov sono i Casi. I Casi sono molto simili alle Saghe, sia in termini di funzionamento che per quanto riguarda il layout della carta: finora, Wizards of the Coast ha presentato un solo Caso, il Caso del Furto del Falcone, che trovate qui sotto. Ogni Caso è diviso in tre parti. Quella superiore comprende un effetto che si attiva quando la carta entra in campo e che resta attivo finché il caso non viene risolto. Quella centrale è la condizione di completamento del caso: quando il giocatore arriva a completare il Caso, riceve la ricompensa riportata nella parte inferiore della carta. Insomma, ogni Caso è una sorta di piccola missione, che potrete cercare di completare durante la partita.



I vostri avversari, però, avranno sempre la possibilità di tentare di fermarvi, bloccando i vostri progressi sul Caso. Per concludere, alcune carte di Delitti al Maniero Karlov hanno un effetto potenziato che si sblocca Raccogliendo Prove: Raccogliere Prove, infatti, è l’ultima nuova keyword dell’espansione. Per Raccogliere Prove, dovrete semplicemente esiliare dal cimitero un numero di carte tale per cui il loro costo in mana eguaglia il numero di prove necessarie per lo sblocco dell’effetto potenziato.

Arrivano le Buste da Gioco: una rivoluzione?

Sfortunatamente, il reveal delle scorse ore di Delitti al Maniero Karlov non ha fornito ulteriori dettagli per i collezionisti del set. Almeno non rispetto alle (tantissime) informazioni già svelate tempo fa: come è già stato confermato a fine 2023, infatti, la prossima espansione sarà quella dell’introduzione dei Play Booster in Magic: The Gathering. Questi ultimi sostituiranno sia i Booster per Draft che i Set Booster e si chiameranno semplicemente “Buste da Gioco” in italiano. Ciascuna di queste bustine conterrà sei o sette carte Comuni, due o tre Non Comuni, una o due Rare o Rare Mitiche, una Terra Base, un token o una Art Card e due Wild Cards, di cui una foil e una non-foil. Una carta Comune può essere sostituita con una carta della Lista (un elenco cross-set di ristampe provenienti dal passato), mentre le Wild Card sono carte di qualsiasi rarità, comprese le borderless, le showcase e le alternate art, che possono essere trovate sia in versione foil che in variante non-foil. Ciò significa, almeno in teoria, che l’esperienza di apertura di ciascun pacchetto dovrebbe essere più gratificante rispetto al passato, specie se il confronto è con le Buste per Draft. Sfortunatamente, uno spacchettamento migliore ha anche un prezzo, che in questo caso è tutto monetario: i Play Booster di Magic costeranno più delle Buste per Draft e dei Set Booster.



Scendendo più nello specifico delle carte di Delitti al Maniero Karlov, i collezionisti saranno ben felici di sapere che anche per questa espansione sono stati confermati i trattamenti Borderless e Showcase con illustrazione alternativa. Sfortunatamente, per il momento alcuni di questi trattamenti non hanno ancora un nome completo, ma sappiamo che ci saranno delle carte “Inchiostro Invisibile” con un layout e una scelta di font che ricorda quello di un vecchio plico di documenti investigativi, strizzando l’occhio ai thriller cinematografici. Potete trovare alcuni esempi di queste carte nella galleria in calce. Ci saranno poi cinque Terre Base con illustrazione completa, che potrete utilizzare per dare più personalità al vostro mazzo. Infine, la carta “Aurelia, The Law Above” verrà stampata in una versione serializzata in sole 250 copie, limitate ai Collector’s Booster dell’espansione. Per dare un’occhiata alla cardlist completa del set (in continuo aggiornamento, ovviamente), vi invitiamo a dare un’occhiata alla pagina Scryfall del set. In attesa della recensione, comunque, ce la sentiamo di sbilanciarci dicendo che i trattamenti Showcase e le illustrazioni alternative sono ottimi, mentre le carte Inchiostro Invisibile non presentano delle soluzioni visive di sufficiente impatto per risultare veramente interessanti.



Per concludere, dal 16 gennaio potrete collegarvi al minisito di Delitti al Maniero Karlov, dove troverete una serie di enigmi e meta-enigmi che vi accompagneranno fino al lancio del set e che vi forniranno alcuni reveal di peso sulla nuova espansione di Magic: The Gathering. Come viene segnalato da Wizards of the Coast sul minisito del set, gli eventi di pre-release di Delitti al Maniero Karlov si terranno a partire dal 2 febbraio, mentre il lancio ufficiale su MTG Arena è previsto per il 6 febbraio. Il lancio del gioco fisico, invece, è previsto per il 9 febbraio.