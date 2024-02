Magic, svelati i nuovi Beyond Boosters: arriveranno con il set di Assassin's Creed

Sono passati solo pochi mesi da quando Magic The Gathering ha accolto le Buste da gioco, che hanno sostituito i più classici Set Booster e Draft Booster. Ebbene, nelle scorse ore Wizards of the Coast ha svelato i Beyond Booster, una nuova tipologia di pacchetto che debutterà molto presto nel cardgame.

In totale, i Beyond Boosters comprendono otto carte, contro le 15 che solitamente si trovano all'interno di una Busta da gioco di Magic: The Gathering. Le carte saranno organizzate come segue:

Slot da 1 a 3: carta Non Comune non foil

Slot 4: Terra o Scene Land non foil

Slot 5: carta Rara o Rara Mitica non foil

Slot 6: carta foil tradizionale (di qualsiasi rarità)

(di qualsiasi rarità) Slot 7: carta "Buste Divertenti" ("Booster Fun" in inglese, indica tutti i trattamenti diversi rispetto a quello standard, come le carte showcase e le carte con illustrazione alternativa) non foil o foil

("Booster Fun" in inglese, indica tutti i trattamenti diversi rispetto a quello standard, come le carte showcase e le carte con illustrazione alternativa) non foil o foil Slot 8: Token

I Beyond Boosters arriveranno nel 2024, e il primo set in cui verranno utilizzati sarà quello dedicato al crossover tra Magic: The Gathering e Assassin's Creed. La parola "Beyond" nel nome delle bustine, inoltre, ci fa ipotizzare che queste ultime saranno un'esclusiva proprio dei set della linea "Mondi Altrove", o "Universes Beyond" in inglese, ovvero delle espansioni basate su IP diverse da quella di Magic.

Alcuni fan, comunque, non sembrano affatto impressionati dai Beyond Boosters. Il motivo è semplice: questi ultimi sono molto simili ai cosiddetti "Epilogue Boosters" lanciati lo scorso anno con L'Avanzata delle Macchine: L'Indomani e aspramente criticati dalla community per via dell'altissimo numero di carte doppie presenti al loro interno.



Wizards, però, afferma che il problema non si ripeterà a questo giro, dal momento che l'azienda ha aumentato il numero di carte per pacchetto (da 5 a 8), ha rivisto la ripartizione di rarità e trattamenti alternativi e, soprattutto, ha incrementato le dimensioni di ciascun set, che nel caso dei prodotti lanciati sotto forma di Beyond Boosters dovrebbero toccare le 100 carte circa.