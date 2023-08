Magic Terre Selvagge di Eldraine: quali sono le 10 favole che hanno ispirato il set?

La nuova espansione di Magic, Terre Selvagge di Eldraine, catapulta i giocatori e i fan del Gioco di Carte Collezionabili di Wizards of The Coast in un universo tutto nuovo, a metà tra i miti del ciclo arturiano e le fiabe e le favole europee. Ma da quali racconti ha tratto ispirazione Magic per le storyline del suo ultimo set?

Come i più attenti sapranno, Terre Selvagge di Eldraine arriverà l'8 settembre e conterrà in totale 10 archetipi bi-colore, ciascuno ispirato ad una fiaba o ad una favola diversa, lasciando ampio spazio ai racconti di Hans Christian Andersen e dei fratelli Grimm nelle sue storyline. Con un post sul blog di Magic, finalmente, Wizards of the Coast ha svelato quali sono le dieci fiabe e favole da cui ha tratto ispirazione per i suoi archetipi. Ecco la lista:

Ruby and the Wolf: tema verde-rosso, ispirato a Cappuccetto Rosso

Pale as Snow: tema bianco-nero, ispirato a Biancaneve

The Kingdom of Storms: tema verde-blu, ispirato a Jack e il Fagiolo Magico

Greta, Witch Hunter: tema nero-verde, ispirato a Hansel e Gretel

The Frost Queen: tema bianco-blu, ispirato alla Regina delle Nevi

Enchanting Slumber: tema blu-nero, ispirato alla Bella Addormentata nel Bosco

The Magician's Misstep: tema blu-rosso, ispirato all'Apprendista Stregone

The Dark Piper: tema rosso-nero, ispirato al Pifferaio Magico

Brawl at the Grand Ball: tema rosso-bianco, ispirato a Cenerentola

Armont and the Beasts: tema verde-bianco, ispirato alla Bella e la Bestia

In ogni caso, vi ricordiamo che ciascun giocatore potrà decidere se seguire pedissequamente una di queste dieci storie anche in fase di deckbuilding, creando dei mazzi coesi sia dal punto di vista delle meccaniche che da quello della narrazione, oppure potrà spaziare liberamente con la propria creatività, realizzando deck e combinazioni non previste dai designer di Wizards of The Coast.