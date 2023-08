Magic Terre Selvagge di Eldraine, saranno queste le carte più costose del set?

La nostra avventura nelle Terre Selvagge di Eldraine avrà inizio l'8 settembre. Mentre fervono gli ultimi preparativi per il lancio della nuova espansione di Magic: The Gathering, qualcuno ha provato a ipotizzare quali saranno le carte più costose del set, ovviamente tra quelle annunciate finora.

Poiché valutare il prezzo di una carta non ancora uscita sul mercato è difficile, i colleghi di MTGRocks hanno stilato una lista dei reprint più costosi di Terre Selvagge di Eldraine. Il nuovo set di Magic, infatti, comprende una lunga serie di ristampe di carte iconiche, estremamente potenti e molto ricercate tra i collezionisti, che potrebbero tranquillamente venire a costare una piccola fortuna sul mercato secondario.



Il reprint più costoso sarà Doubling Season, quasi certamente: al momento, infatti, la carta "base" viene venduta sul mercato secondario a circa 50 Euro, grazie al suo potente effetto e al fatto che è stata quasi sempre stampata come carta ad elevata rarità. In Terre Selvagge di Eldraine, addirittura, la carta riceverà il trattamento Enchanting Tales, che potrebbe renderla persino più costosa che in passato (per saperne di più, vi consigliamo una lettura della nostra anteprima di Magic: Terre Selvagge di Eldraine).



Altra candidata ad un prezzo piuttosto elevato sul mercato secondario è la ristampa di Parallel Lives, il cui effetto permette di duplicare i token in vostro possesso. Un effetto simile è veramente utile nel formato Commander, rendendo la carta una delle più richieste sul mercato secondario: al momento, Parallel Lives viene venduta a 33,90 Dollari. La variant con trattamento Enchanting Tales, però, potrebbe raggiungere cifre ben più elevate.



Poco più in basso, con un prezzo medio di 33,24 Dollari, abbiamo invece Rhystic Study, una delle carte più giocate di Magic: addirittura, l'incantesimo sarebbe stato messo in gioco ben 400.000 volte nella storia del competitivo del TCG. La sua versatilità, con un effetto che permette di ridurre la generazione di mana dell'avversario o di farvi pescare un gran numero di carte, rende la carta giocatissima nei tornei del cardgame. Chissà a quanto verranno vendute le versioni full art e Enchanting Tales di Terre Selvagge di Eldraine!