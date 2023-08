Magic: Terre Selvagge di Eldraine, domani il reveal: un mondo fantasy da fiaba

Il nuovo set di Magic The Gathering, Terre Selvagge di Eldraine, è stato svelato a maggio, alla MagicCon di Minneapolis. L'espansione farà il suo debutto l'8 settembre 2023, ma finora gli annunci a riguardo sono stati pochissimi: nelle prossime ore, però, si terrà il principale evento di reveal dedicato al set.

Nello specifico, l'evento di debutto di Magic The Gathering: Terre Selvagge di Eldraine (Wilds of Eldraine, in inglese) si terrà domani, martedì 15 agosto 2023, alle 19:00 italiane. Potrete seguire l'evento live su YouTube o tramite il video in cima a questa notizia. Vi consigliamo anche di restare sintonizzati sulle pagine di Everyeye, perché anche noi seguiremo il reveal e vi forniremo tutte le novità sul prossimo set di Magic.

Intanto, comunque, Wizards of The Coast sta piano piano svelando la storia di Terre Selvagge di Eldraine tramite dei post sul suo blog e dei video sul suo canale YouTube. Al momento, in particolare, sono state svelate le prime quattro parti della storia di Wilds of Eldraine, ovvero:

Terre Selvagge di Eldraine, Episodio 1: Pure of Heart (qui su Magic.com e qui su YouTube)

(qui su Magic.com e qui su YouTube) Terre Selvagge di Eldraine, Episodio 2: Wandering Knight, Budding Hero (qui su Magic.com e qui su YouTube)

Terre Selvagge di Eldraine, Episodio 3: Two Great Banquets (qui su Magic.com e qui su YouTube)

Terre Selvagge di Eldraine, Episodio 4: Ruby and the Frozen Heart (qui su Magic.com e qui su YouTube)

Come da tradizione, la storia di Terre Selvagge di Eldraine è solo in inglese, ed è pure piuttosto lunga da leggere (nonché complessa, ammesso che non mastichiate molto bene la lingua). Tuttavia, a corredo dei lunghi video pubblicati da Wizards of The Coast abbiamo diversi artwork che verranno poi utilizzati anche per le carte: date loro un'occhiata per qualche spoiler sul set!