Magic Terre Selvagge di Eldraine, ormai ci siamo: ecco le Carte Illustrazione

Ormai il lancio di Magic: Terre Selvagge di Eldraine è dietro l'angolo. I segreti che ancora aleggiano attorno al set sono pochissimi: nelle scorse ore, per esempio, Wizards of The Coast ha svelato le 81 Carte Illustrazione di Terre Selvagge di Eldraine: ecco gli artwork più belli!

Come sempre, le Carte Illustrazione si troveranno nelle Buste dell'Espansione e nelle Buste Collector's di Terre Selvagge di Eldraine. Per saperne di più, comunque, vi consigliamo di dare un'occhiata alle ultime notizie sulle tipologie di buste di Terre Selvagge di Eldraine. In totale, il mini-set di Carte Illustrazione comprenderà 81 artwork diversi, nessuno dei quali valido per il gioco competitivo.

Una Carta Illustrazione su 10 sarà "autografata", cioè includerà in sovrimpressione una serigrafia in oro dell'artista che ha realizzato l'illustrazione o il simbolo del Planeswalker che essa raffigura. Queste carte non fanno parte della cardlist complessiva di Terre Selvagge di Eldraine, ma possono essere collezionate a parte dai fan più accaniti del GCC di Magic.

Alcune delle illustrazioni mostrate su queste carte sono di enorme pregio: tra di esse, per esempio, abbiamo lo Spirito Maledetto dal Sonno, il Planeswalker Ashiok, Manipolatore Perfido, il Marchio della Strega o, ancora, Sharae delle Profondità Intorpidenti, Totentanz, Pifferaio del Nugolo e Beluna Granburrasca.

Potete dare un'occhiata ad una decina di Carte Illustrazione di Terre Selvagge di Eldraine nella galleria in calce a questa notizia. Le altre, invece, sono disponibili nell'apposita pagina web sul Blog di Magic: The Gathering.