Magic Terre Selvagge di Eldraine, il nuovo set senza segreti: ecco date d'uscita e booster

Se avete letto la nostra anteprima di Magic The Gathering: Terre Selvagge di Eldraine, ora potreste essere interessati a mettere le mani su qualche pacchetto della nuova espansione del gioco di carte collezionabili di Wizards of The Coast. Ma quando esce Terre Selvagge di Eldraine? E quali booster saranno disponibili al lancio?

Andiamo con ordine: Terre Selvagge di Eldraine è stato presentato il 15 agosto scorso, con un evento live che potete recuperare su YouTube o tramite la nostra anteprima scritta. Invece, il set uscirà l'8 settembre 2023, dunque tra meno di un mese, e sarà disponibile su Amazon, presso i principali rivenditori online e nei negozi convenzionati con Wizards of The Coast.

Oltre a questa data, però, vi conviene tenerne in mente anche alcune altre:

Le preview delle carte di Magic: Terre Selvagge di Eldraine sono iniziate il 15 agosto stesso e si concluderanno, con la pubblicazione della galleria delle carte completa, il 25 di questo mese.

Il 26 agosto, invece, si terrà un evento di pre-prerelease dell'espansione sul canale YouTube di Loading Ready Run.

Dal 31 agosto avrà inizio la beta di Terre Selvagge di Eldraine su MTG Arena , inizialmente riservata solo agli streamer.

Dal 1° settembre sarà possibile partecipare agli eventi di prerelease del set nei negozi convenzionati Magic di zona.

Il 6 settembre, poi, si terrà un evento Commander Zone interamente destinato ai due mazzi Commander del set, con tanto di gameplay e presentazione delle loro meccaniche principali.

Infine, l'uscita di Terre Selvagge di Eldraine avverrà l'8 settembre in formato cartaceo e il 5 settembre su MTG Arena.

Per i collezionisti, inoltre, Wizards of the Coast ha diffuso anche una pratica tabella delle diverse tipologie di pacchetti e booster di Terre Selvagge di Eldraine. Il set sarà dunque dotato delle classiche buste per Draft, delle buste dell'Espansione e delle buste Collector, mentre pare che non ci saranno buste di Jumpstart, almeno inizialmente. Nella tabella trovate anche l'elenco delle carte che saranno incluse in ciascun tipo di pacchetto.

Come sempre, segnaliamo che le carte Extended Art e Confetti Foil saranno limitate ai booster Collector, perciò dovrebbero arrivare ad un valore piuttosto elevato sul mercato secondario. Le altre carte, invece, potranno essere trovate sia nei pacchetti per Draft che nelle Buste dell'Espansione: in questo caso, però, il consiglio è quello di dare un'occhiata ai diversi drop rate sull'apposita pagina del blog di Magic prima di decidere su quali booster buttarvi a questo giro.