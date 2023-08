Magic Terre Selvagge di Eldraine: svelati anche i mazzi Commander, il lancio è vicino!

Il nuovo set di Magic, Terre Selvagge di Eldraine, arriverà nei negozi specializzati l'8 settembre. Mentre attendiamo l'inizio del nuovo clico narrativo di Magic: The Gathering, Wizards of the Coast ha svelato tutti i dettagli dei due mazzi Commander di Terre Selvagge di Eldraine, rispettivamente chiamati "Dominio Fatato" e "Valore e Virtù".

Dominio Fatato usa i colori Blu e Nero, mentre Valore e Virtù usa il Verde e il Bianco. Tutte le carte presenti nei due mazzi (che comprendono un totale di 100 carte ciascuno) sono disponibili anche nel set principale di Terre Selvagge di Eldraine. L'intera cardlist dei due mazzi Commander è visualizzabile in formato immagine anche nella Galleria delle Carte di Magic per il nuovo set. Le due decklist possono invece essere consultate sulla apposita pagina del sito web di Magic: The Gathering. Valore e Virtù ruota attorno a Ellivere della Corte Selvaggia e a Gylwain, Direttore Artistico. Ellivere sarà anche presente nel mazzo in una versione "da esposizione" stampata su un cartoncino più spesso, che però non sarà legale nel gioco competitivo. Il mazzo si basa sulle pedine Ruolo: in particolare, Ellivere può creare pedine Ruolo Virtuoso, mentre Gylwain può creare pedine Ruolo Regale, Stregone e Mostro. Queste ultime, quando vengono assegnate a un'altra creatura in gioco, le forniscono un buff +1/+1 e un effetto secondario, perfetti per creare uno schieramento di creature estremamente potenti con cui sconfiggere l'avversario. Dominio Fatato è incentrato su Tegwyll, Duca dello Splendore e Alela, Conquistatrice Astuta. Quest'ultima carta è anche disponibile in versione "da esposizione". Entrambi i comandanti hanno Volare, mentre Tegwyll ha anche Tocco Letale. In questo caso, il deck si basa sui token Spiritello, che possono essere evocati in gran numero grazie all'effetto di di Alela e che vengono poi potenziati dall'effetto di Tegwyll, che permette anche di pescare una carta ogni volta che uno Spiritello muore.