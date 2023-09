Magic: Terre Selvagge di Eldraine, la trama è stata tagliata? Risponde il Lead Designer

La storia di Magic: Terre Selvagge di Eldraine non sembra aver convinto tutti i fan del gioco di carte collezionabili di Wizards of the Coast. Mentre molti hanno apprezzato il suo setting "fiabesco", altri hanno criticato la scarsa lunghezza della trama di Eldraine, accusando i designer di Magic di aver tagliato dei contenuti.

Se avete letto la nostra recensione di Magic: Terre Selvagge di Eldraine, saprete certamente che gli snodi narrativi nel set non mancano. Quest'ultimo, in particolare, ci permette di seguire il viaggio dei principi di Eldraine Rowan e Will, ma anche dell'halfling Kellan e della strega Eriette, denso di colpi di scena e di personaggi secondari. Tuttavia, a qualcuno tutto ciò non è bastato.

Come riporta MTG Rocks, alcuni fan del cardgame hanno criticato la trama dell'ultimo set sui social, arrivando a dire che alcune parti sarebbero state omesse o completate "in fretta e furia" per ridurre al minimo la lore dell'espansione o per riciclarla in vista di futuri set. Su Tumblr, l'utente Zaxzom ha portato le critiche fino al designer di Magic Mark Rosewater, che ha risposto con un post sul suo profilo.

Rosewater ha spiegato che d'ora in poi tutti i set di Magic avranno una storia in cinque capitoli, simile a quella già utilizzata per i quattro set del ciclo di Phyrexia e per Terre Selvagge di Eldraine. Per l'espansione fantasy, però, ciò cozza con l'enorme numero di fiabe e racconti presi come fonte per le carte: in totale, infatti, Terre Selvagge di Eldraine si basa su 10 fiabe, alcune delle quali sono state messe da parte rispetto ad altre.

Il designer di Magic, però, ha spiegato che sarebbe semplicemente impossibile allungare ulteriormente la storia di ciascun set: per farlo, infatti, servirebbero enormi risorse nel settore narrativo, degli artwork e della direzione del gameplay, che l'azienda non possiede. Tuttavia, quella di Rosewater non è una chiusura totale: in futuro, con un budget più elevato, Wizards of The Coast potrebbe riprendere a pubblicare trame più lunghe per il suo cardgame di punta.