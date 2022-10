Magic the Gathering 30th Anniversary Edition: annunciata l'enorme edizione da 999 dollari

Wizards of the Coast ha dato il via oggi a una celebrazione della durata di un anno per il 30° anniversario di Magic: The Gathering annunciando la 30th Anniversary Edition, un prodotto commemorativo e collezionabile che celebra i 30 anni di Magic.

In quasi 30 anni di gioco, Magic: The Gathering ha accumulato quasi 25.000 carte uniche ed è stato giocato da 50 milioni di persone in tutto il mondo in 150 paesi. Friday Night Magic è un punto fermo in più di 6.000 negozi di giochi in tutto il mondo. Ispirato all'edizione limitata Beta e al primo set base di Magic che è stato rilasciato nell'ottobre del 1993, l'edizione per il 30° anniversario rende omaggio alle sue radici e presenta lo stile artistico classico in una forma rinnovata dai primi anni di Magic: The Gathering. Sebbene le carte non siano legali per i tornei, sono altamente collezionabili, evocano nostalgia e consentono ai fan di rivivere alcune delle esperienze più iconiche di Magic.

La 30th Anniversary Edition sarà in vendita in tempo per le festività, disponibile dal 28 novembre per $999 presso questo indirizzo. Per consultare la galleria di immagini di tutte le carte incluse in questa colossale edizione da collezione, vi rimandiamo invece a questo link.