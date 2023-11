Magic The Gathering accoglie Lara Croft: annunciate le carte di Tomb Raider

A meno di un mese dall'annuncio del crossover tra Magic the Gathering e Marvel, ecco che Secret Lair annuncia una nuova ibridazione tra il gioco di carte di stampo fantasy e il celebre franchise di Tomb Raider.

Annunciato dall'editore Wizards of the Coast, MTG Tomb Raider verrà lanciato come parte del Secretversary Superdrop del 2023 la prossima settimana, insieme a una gamma di altri prodotti Secret Lair ancora da presentare. L'elenco sempre crescente di crossover Secret Lair di Magic: the Gathering offre prodotti unici e su vasta scala che prendono ispirazione da franchise esterni all'universo di Magic. A differenza di quanto accaduto nei casi delle collaborazioni con Warhammer 40,000 e Il Signore degli Anelli, MTG Tomb Raider conterrà solo una manciata di carte (la maggior parte delle quali sono adattamenti), che vi andiamo ad elencare di seguito:

Lara Croft, Tomb Raider;

Heart of the Explorer // The Lost Valley as Search for Azcanta // Azcanta, the Sunken Ruin;

The Grim Whisper as Bow of Nylea;

Storms of Yamatai as Anger of the Gods;

Totec's Spear as Shadowspear;

Kitezh, Sunken City as Academy Ruins;

Exclusive Treasure token.

Il product designer senior Daniel Nguyen cita la capacità di "spingere i confini di ciò che la gente si aspetta" nell'annuncio diffuso da IGN.com, come una parte fondamentale del successo della linea di prodotti Secret Lair. Potete dare uno sguardo al nuovo set di Tomb Raider, disponibile dal 20 novembre in lingua inglese, tramite il video che trovcate in apertura.