Magic The Gathering: Andrea Mengucci è l'unico italiano tra i campioni del circuito eSport

La nuova Magic Pro League, il circuito eSport annunciato da Wizards of the Coast che segna l’entrata ufficiale di Magic: The Gathering nel mondo degli sport digitali, inizia con un’ottima notizia per il nostro Paese

Tra i 32 dei giocatori più blasonati di tutto il mondo c’è anche Andrea Mengucci, giocatore professionista che, tra i suoi numerosi traguardi, vanta anche la vittoria di un campionato mondiale a squadre nel 2015, anno in cui ha portato la nazionale italiana sulla vetta del mondo.

Con oltre 35 milioni di giocatori in oltre 70 Stati nel mondo, la nuova struttura esport di Magic: The Gathering è stata creata per attrarre un’ampia audience e offrire una piattaforma aperta per dare a tutti i player l’opportunità di competere. Ai giocatori della MPL sono stati offerti contratti di gioco e streaming del valore totale di 75.000 dollari per dedicarsi totalmente a Magic: The Gathering, giocare match settimanali su Magic: The Gathering Arena, oltre a partecipare ai nuovi eventi competitivi dedicati ai giocatori professionisti, i Mythic Championship.

Il primo Mythic Championship Invitational del programma eSport si terrà al PAX East 2019 a Boston, Massachusets, con un montepremi da 1 milione di dollari in palio. Di seguito la lista dei 32 Pro Player scelti da Wizards of the Coast per partecipare alla MPL.

MAGIC PRO LEAGUE TEAM

Alexander Hayne - Canada

Andrea Mengucci - Italia

Andrew Cuneo - Stati Uniti

Ben Stark - Stati Uniti

Brad Nelson - Stati Uniti

Brian Braun-Duin - Stati Uniti

Carlos Romao - Brasile

Christian Hauck - Germania

Eric Froehlich - Stati Uniti

Gerry Thompson - Stati Uniti

Grzegorz Kowalski - Polonia

Javier Dominguez - Spagna

Jean-Emmanuel Depraz - Francia

John Rolf - Stati Uniti

Ken Yukuhiro - Giappone

Lee Shi Tian - Hong Kong

Lucas Esper Berthoud - Brasile

Luis Salvatto - Argentina

Marcio Carvalho - Portogallo

Martin Juza - Repubblica Ceca

Matthew Nass - Stati Uniti

Mike Sigrist - Stati Uniti

Owen Turtenwald - Stati Uniti

Paulo Vitor Damo da Rosa - Brasile

Piotr Glogowski - Polonia

Rei Sato - Giappone

Reid Duke - Stati Uniti

Seth Manfield - Stati Uniti

Shahar Shenhar - Israele

Shota Yasooka - Giappone

William Jensen - Stati Uniti

Yuuya Watanabe - Giappone

Nel 2019 Wizards of the Coast svelerà i dettagli della struttura competitiva di Magic: The Gathering e Magic: The Gathering Arena.