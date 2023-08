Magic The Gathering, annunciato il Kit Iniziale 2023: si torna a giocare!

Neanche il tempo di vedere i mazzi Commander di Terre Selvagge di Eldraine, che già Wizards of The Coast annuncia un altro prodotto per il suo cardgame principale, che a questo giro farà sicuramente gola ai neofiti. Stiamo ovviamente parlando del Kit Iniziale 2023 di Magic: ecco cosa contiene.

Ridotto ai minimi termini, il Kit iniziale di Magic 2023 contiene due mazzi da 60 carte l'uno. I due mazzi, perfetti per giocare in coppia con un'altra persona, sono costellati di ristampe provenienti da espansioni passate di Magic. Le illustrazioni di queste carte, inoltre, saranno quelle originali dei set di provenienza di ciascuna. Inoltre, nel pacchetto avrete anche un codice per sbloccare i deck su MTG: Arena.

I due grimori avranno colore Blu-Rosso e Verde-Bianco: escluso il Mana Nero, a questo giro. Le due carte cover del kit, nonché due delle foil di ciascun mazzo, saranno rispettivamente Tiranno delle Creste di Kher e Valchiria Latrice di Doni, i cui effetti serviranno anche a darvi un'idea immediata del funzionamento dei rispettivi mazzi e delle keyword attorno a cui ruotano.

In ogni caso, in totale il Kit iniziale di Magic 2023 comprende 4 carte Rare Mitiche, 14 carte Rare (di cui due casuali foil) e 102 carte Non Comuni o Comuni. Le Rare Mitiche e Rare saranno equamente ripartite per ciascun deck, che dunque avranno 2 Rare Mitiche e 7 Rare (di cui una foil) ciascuno. Completano il pacchetto 51 carte Non Comuni o Comuni per mazzo, due portamazzi, quattro pedine bifronte e due schede di riferimento rapido.

Se volete dare un'occhiata approfondita alle decklist dei due mazzi, le trovate sull'apposita pagina del blog di Magic: The Gathering. L'uscita del Kit iniziale di Magic 2023 è fissata all'8 settembre, quando nei negozi specializzati arriverà anche la nuova espansione del cardgame, Terre Selvagge di Eldraine.