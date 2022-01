Magic The Gathering Arena: annunciata l'espansione Kamigawa Dinastia Neon, ecco i bundle

Wizards of the Coast ha alzato il sipario su Kamigawa: Dinastia Neon, la nuova espansione di Magic The Gathering in arrivo anche nell'MTG Arena su PC e Mac. La compagnia ha diffuso tutti i dettagli sulla nuova raccolta e i bundle per la versione digitale del celebre gioco di carte collezionabili.

Il preorder dei bundle è disponibile da 27 gennaio 2022: chiunque può quindi effettuare la propria prenotazione in vista dell'uscita dell'espansione per il prossimo 10 febbraio. Ecco i pacchetti messi a disposizione da Wizards per Magic The Gathering Kamigawa Dinastia Neon:

Il Bundle Pacchetto Viandante offre al momento dell'acquisto una bustina L'Imperatrice Viandante. Al lancio dell'espansione saranno disponibili con un buono 50 bustine dell'espansione Dinastia Neon, una carta L'Imperatrice Viandante e uno stile di carta con illustrazione profonda L'Imperatrice Viandante

Il Bundle di gioco Kaito offre una bustina Kaito Shizuki al momento dell'acquisto. Al lancio dell'espansione saranno disponibili con un buono il Pass di maestria, 3 ingressi per Draft con giocatori, un ingresso per Sealed, una carta Kaito Shizuki e uno stile di carta con illustrazione profonda Kaito Shizuki

Tante nuove carte rare, mitiche e Commander attendono gli appassionati di Magic a partire da febbraio. Se siete nuovi dell'edizione digitale di questo celebre gioco, la nostra recensione di Magic The Gathering Arena vi spiegherà a grandi linee come funziona.