Magic The Gathering Arena: arriva la Sfida Diretta

I sogni dei giocatori di tutto il mondo diventano realtà: con l’ultimo aggiornamento del 15 novembre, l’attesissima modalità Sfida Diretta arriva su Magic The Gathering Arena. Da ora in poi i giocatori potranno sfidare i rivali a una partita di Magic uno contro uno sul proprio PC, semplicemente cercando il loro l’username e il codice associato.

Ecco come funziona la modalità Sfida Diretta:

Entrambi i giocatori devono aprire l’opzione Sfida Diretta

Entrambi i giocatori inseriscono l’username avversario e il codice a cinque cifre

Ognuno fa partire la battaglia

Il match ha inizio

Questo è solo l’inizio: in futuro arriveranno ancora più aggiornamenti dedicati alla lista amici. Nel frattempo, non vediamo l’ora di vedere tutti sfidare direttamente i propri amici. Sviluppato internamente dai Digital Games Studio di Wizards of the Coast, Magic The Gathering Arena porta il gameplay e la strategia dell’amatissimo gioco di carte su PC, riproducendo in digitale le intense sfide uno contro uno che lo caratterizzano. Il gioco è scaricabile gratuitamente e permette agli appassionati di giocare in cambio di ricompense tra cui valuta di gioco, carte e buste.