Magic the Gathering Arena: qualche codice per riscattare buste e cosmetici gratuiti

Magic The Gathering Arena è arrivato ufficialmente il 27 settembre e sempre più giocatori stanno cercando di cimentarsi nell'impresa di comprendere il titolo di Wizard. Soprattutto, in molti faticano a guadagnare carte di passate e presenti espansioni.

Wizard of the Coast, ogni tanto, permette di guadagnare booster pack, nonché nuovi stili per le carte grazie a codici gratuiti, alcuni dei quali è possibile trovarli in giro per la rete.

Eccone alcuni che potrebbero tornarvi molto utili per ampliare un po' di più la vostra collezione.

Pacchetti gratuiti:

Tre buste del Trono di Eldraine: PLAYELDRAINE;

tre buste base Core Set 2020: PLAYM20;

tre buste di War of the Spark: PLAYWARSPARK;

tre buste di Gilde di Ravnica: PLAYRAVNICA;

tre buste con Fedeltà di Ravnica: PLAYALLEGIANCE;

Sblocca due livelli dell'albero della Maestria: LEVELUP.

Cosmetici alternativi per le carte:

Opt: SUPERSCRY;

Revitalize: PARALLAXPOTION;

Deathbloom Thallid: FOILFUNGUS;

Fanatical Firebrand: SHINYGOBLINPIRATE;

Druid of the Cowl: SPARKLEDRUID;

Arlinn, Voice of the Pack: OVERTHEMOON;

Ob Nixilis: INNERDEMON;

Teyo, the Shieldmage: SHEILDSUP;

Nahiri, Storm of Stone: WRITTENINSTONE;

Narset, Parter of Veils: ENLIGHTENME.

Fateci sapere se i codici vi sono tornati utili e come ve la state cavando con la versione digitale del celebre card game partorito dalla mente geniale di Richard Garfield. Intanto, ci si vede nell'Arena!