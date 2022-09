Magic The Gathering Arena: Dominaria Unita è ora disponibile

Attraverso un comunicato, Wizards of the Coast annuncia che dal primo settembre 2022 su Magic The Gathering Arena è disponibile Dominaria Unita, la nuova espansione per l'iconico gioco di carte collezionabili che si appresta ad entrare in una nuova fase, dando il via ad un nuovo arco narrativo incentrato su Dominaria con questo nuovo set.

L'espansione viene inoltre pubblicata in concomitanza con il trentesimo anniversario di MTG, e contiene in totale ben 281 carte nuove. La versione cartacea di Magic The Gathering Dominaria Unita è invece prevista poco più avanti e sarà in vendita a partire dal prossimo 9 settembre. Wizards ne approfitta inoltre per ricordare le tematica attorno il set inedito da ora disponibile per i fan:

"Una minaccia apocalittica si muove all'interno di Dominaria e un nemico antico ma familiare si è finalmente rivelato. Guidato dal Pretore Sheldred, l'esercito di Phyrexia è determinato all’invasione, dopo molti anni trascorsi nell'ombra. Con il ritorno dei Planeswalker preferiti dagli appassionati, Karn, Ajani Goldmane, Liliana Vess e Jaya Ballard, Dominaria Unita vede l'inizio di un'insidiosa invasione che minaccia non solo la distruzione di Dominaria, ma dell'intero Multiverso".

Con Dominaria Unita tornano anche le buste Jumpstart integrate nel set, un metodo che permette a chiunque, sia veterani che neofiti, di creare i propri mazzi in maniera molto più rapida. Ogni pacchetto Jumpstart conterrà 20 carte che possono essere combinate con una seconda busta Jumpstart per un forma di gioco più rapido e leggero per tutti.

Ecco infine tutte le novità su Magic The Gathering dall'evento Wizards Presents, che ha illustrati i piani per il futuro dell'iconico card game.