Magic The Gathering Arena: l'espansione Innistrad Caccia di Mezzanotte è disponibile

Magic The Gathering Arena si espande. Wizard of the Coast ha pubblicato il trailer di Innistrad: Caccia di Mezzanotte, ora disponibile per tutti i giocatori sia su PC che su dispositivi mobile. Il filmato mostra una lunga ed evocativa sequenza in CG volta ad annunciare l'arrivo del nuovo contenuto.

In Caccia di Mezzanotte i giocatori si ritroveranno alle prese con alcune delle tipiche creature horror che infestano la notte quali lupi mannari, fantasmi e streghe, da affrontare sfruttando nuove meccaniche e carte a doppia faccia pensate appositamente per questa attesa espansione. La nuova versione introduce inoltre un nuovo tipo di rotazione per il formato standard, permettendo agli appassionati di sperimentare strategie inedite per la creazione del proprio mazzo.

Wizard of the Coast fornisce anche una breve introduzione a Caccia di Mezzanotte: "Le notti si allungano e un terribile pericolo si annida nell’ombra alla vigilia del Festival del Raccolto. Sperando di scongiurare l’imminente oscurità, il licantropo Planeswalker Arlinn Kord cerca l’inafferrabile Chiave di Selenargento per ripristinare l’equilibrio del piano e proteggere gli abitanti umani di Innistrad". Sembrano dunque esserci tutte le basi per un'espansione promettente in grado di entusiasmare i fan di Magic The Gathering.

Ricordiamo che la versione mobile di Magic The Gathering Arena è disponibile da gennaio 2021. Per ulteriori dettagli sul gioco potete inoltre leggere la nostra recensione di Magic The Gathering Arena.