Magic The Gathering Arena, Hatsune Miku entra a far parte della nuova espansione Kamigawa

L’approdo imminente sul mercato dell’espansione Kamigawa: Dinastia Neon di Magic: The Gathering avrà una sorpresa particolare per gli amanti di Vocaloid. La celebre pop star Hatsune Miku entrerà a fare parte dell’universo MtG tramite questa espansione: preparate il portafogli!

La collaborazione in questione è stata confermata tramite l’account Twitter francese ufficiale di Magic: the Gathering, come potete vedere in calce alla notizia. La didascalia e l’immagine teaser sono chiarissime: alle 15:00 ore italiane di oggi, 3 febbraio 2022, Wizards of the Coast svelerà al pubblico tutto ciò che c’è da sapere riguardo l’arrivo di Hatsune Miku sul gioco di carte collezionabili.

La maggior parte delle speculazioni da parte degli appassionati vedrebbe questa collaborazione manifestarsi sotto forma di MtG x Hatsune Miku Secret Lair Drop, con una quantità estremamente limitata di carte a tema inserite nel contesto dell’espansione Kamigawa: Dinastia Neon unendo la cultura tradizionale giapponese e l'estetica futuristica cyberpunk. Questo Secret Lair Drop segue, per giunta, i drop limitati di Magic The Gathering dedicati alla serie TV Arcane di Riot Games.

Per ora le reazioni del pubblico sono perlopiù positive e colme di curiosità, in attesa dell’evento reveal della giornata odierna. La speranza è ovviamente quella di trovarsi dinanzi a molteplici carte dall’artwork differente, portando così varietà a questo interessante crossover.