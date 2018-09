Magic The Gathering Arena in Open Beta su PC dal 27 settembre

Wizards of the Coast annuncia la data di lancio dell’Open Beta di Magic The Gathering Arena, la versione digitale e gratuita del primo gioco strategico di carte al mondo.

Negli ultimi sei mesi, i fan di Magic desiderosi di provare la nuova veste digitale del gioco hanno preso parte alla Closed Beta e, finalmente, giovedì 27 settembre, arriverà la tanto attesa Open Beta di Magic The Gathering Arena. Da oltre 25 anni, Magic The Gathering è il gioco strategico di carte più famoso in assoluto. In un quarto di secolo il gioco si è evoluto in molti aspetti, ma la sua forza è sempre rimasta quel mix di strategia, ambientazioni fantasy uniche e una storia davvero avvincente. Arena trasforma in digitale tutto l’universo di Magic, mantenendo intatta e rendendo ancora più avvincente l’aspetto ludico e strategico, garantendo il massimo del divertimento.

Cosa ci si deve aspettare da Magic: The Gathering Arena?

Arena è pensato per i videogiocatori che non vogliono scendere a compromessi con le regole base di Magic. Il videogame premia, infatti, i veri amanti delle sfide grazie a un gameplay coinvolgente che è anche una vera gioia per gli occhi. Insomma, è tanto divertente da guardare quanto da giocare.

In Arena, ogni decisione presa conta. Con centinaia di carte disponibili, nuove sinergie da scoprire e nuove strategie da sviluppare, sono tantissime le decisioni importanti da prendere. I giocatori di carte e i fan di Magic ameranno senz’altro la profondità del gioco e troveranno di continuo nuove appassionanti sfide turno dopo turno.

Le novità di Arena

Per chi ritorna su Arena, dopo la Closed, grazie all’arrivo dell’Open Beta, ci sono nuovissime meccaniche ad attenderlo.

● Cartaceo e digitale si incontrano (ma per un solo account)

Ogni Planeswalker Deck di Gilde di Ravnica conterrà un codice unico per sbloccarlo su Arena.

Ogni Prerelease Pack conterrà un codice unico per sbloccare l’ingresso a un evento sealed su Arena

I giocatori che acquistano delle buste hanno la possibilità di ottenere tre buste gratis su Arena

In più, le altre sorprese riguardano:

Nuova musica, nuovi art work e nuovi campi di battaglia

Nuova modalità di gioco: Eventi Sealed

Nuove espansioni: Gilde di Ravnica

Evento Singleton gratuito per tutti i giocatori fino al 2 ottobre

Dove si gioca? L’Open Beta di Arena sarà aperta al pubblico dal 27 settembre. Un momento unico e irripetibile, grazie al quale i giocatori di tutto il mondo potranno creare il proprio account ed entrare a far parte della community che ha reso un gioco di carte in un vero fenomeno di costume.