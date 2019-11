MAGIC: The Gathering Arena, al via le nuove European National League

Wizards of the Coast, in partnership con PG Esports, annuncia le Magic: The Gathering Arena European National League, un nuovo circuito competitivo ufficiale per tutti gli appassionati di Magic.

Con questo nuovo circuito, che fa affidamento su una serie di partner locali sparsi in tutta Europa, i giocatori di Magic: The Gathering Arena avranno l’opportunità di competere in una lega strutturata, supportata ufficialmente da Wizards of the Coast, che darà loro una reale opportunità di diventare i migliori giocatori nella loro nazione.

Wizards of the Coast ha deciso di unirsi a PG Esports dopo aver lavorato insieme su un programma pilota esport in Italia, il primo Paese in Europa per il gioco organizzato di MTG. Programma che è stato in seguito esteso ad altre grandi nazioni europee e ha portato alla creazione delle nuove European Nationals League da parte di PG Esports, che è stato responsabile della ricerca di partner locali e che si occuperà di tutti gli aspetti organizzativi dei tornei, rimanendo allo stesso tempo l’organizzatore locale esclusivo per l'Italia.

Un altro partner speciale delle League sarà FACEIT, esclusiva piattaforma di tornei per l’intero evento che fornirà un hub contenente ogni singolo campionato nazionale. Le registrazioni per le European Nationals League sono partite il 5 novembre, e saranno solamente il primo step di un lungo percorso che porterà a un’imperdibile finale dal vivo.

Questo grande evento conclusivo si terrà a Milano e sarà inoltre trasmesso in live streaming sul canale Twitch di PG Esports, per tutti coloro che guarderanno la competizione da casa. Dopo la prima fase di registrazioni, i giocatori si sfideranno per cinque settimane consecutive, fino al gran finale.

Durante ogni giorno di competizione, verranno giocati in formato Standard cinque round alla svizzera a prescindere dal numero di partecipanti e verranno dati tre punti per ogni vittoria. Questi punti si accumuleranno nel corso delle settimane e determineranno gli 8 giocatori migliori che prenderanno posto alla finale.

Chi non vuole perdersi neanche uno dei match in arrivo, che si svolgeranno ogni domenica alle ore 15:00, potrà seguirli in live streaming del punto di vista del giocatore preferito, sulcana le Twitch del proprio beniamino.

Per scoprire quali canali saranno in streaming durante le fasi di qualificazione, basterà tenere d’occhio sui social l’hashtag dedicato #BreakTheField. Per iscriversi al torneo è sufficiente registrarsi nell’apposita sezione di FACEIT.