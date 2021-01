Magic The Gathering Arena: la versione Mobile esce a fine gennaio su Android

Dopo una lunga attesa patita da ogni Planeswalker, Wizards of the Coast annuncia di essere ormai prossima al lancio della versione Mobile di Magic the Gathering Arena. Dalle pagine del sito ufficiale di Magic, il publisher e sviluppatore statunitense fornisce tutti i dettagli tra contenuti e dispositivi supportati.

In base alle informazioni condivise da Wizards of the Coast, la nuova edizione del popolare gioco di carte collezionabili sarà disponibile in Accesso Anticipato a partire dal 28 gennaio, ma solo sui dispositivi Android che soddisfano questi requisiti minimi:

MTG Arena Mobile: Early Access

Sistema Operativo - Marshmallow

- Marshmallow Memoria RAM - 4GB

- 4GB API Grafica - OpenGL ES 3.0

- OpenGL ES 3.0 Compressione texture - ETC2

- ETC2 Chipset richiesto - Kirin 970, Snapdragon 845 o Exynos 9810

La fase Early Access proseguirà per tutto il 2021 e coinvolgerà anche l'utenza iOS, con l'arrivo su App Store di MTG Arena Mobile entro la fine dell'anno. Sin dall'inizio della fase in Access Anticipato, la versione Mobile di Magic The Gathering Arena includerà tutte le carte e i formati presenti nella versione maggiore, inclusi i contenuti dell'imminente espansione di Kaldheim.

Maggiori informazioni sull'aspetto dell'interfaccia e sulle caratteristiche specifiche della versione Mobile di MTG Arena verranno condivise da Wizards of the Coast nel corso del diario State of the Game previsto nella seconda metà del mese di gennaio. In calce alla notizia trovate il link al sito di Magic con la lista dei principali dispositivi Android supportati durante la fase Early Access di Magic the Gathering Arena Mobile.