Magic The Gathering: arriva il crossover con Tomb Raider, c'è la carta di Lara Croft!

Dopo l'incredibile annuncio del crossover tra Magic: The Gathering e i supereroi Marvel, che ha scosso il mondo del collezionismo a metà ottobre, arriva ora un'altra contaminazione d'eccezione nel TCG di Wizards of The Coast. Nelle scorse ore, infatti, sono state svelate le carte Magic di Tomb Raider, tra le quali non poteva mancare Lara Croft!

A questo giro, però, la collaborazione non sarà un'espansione di Magic fatta e finita, come è avvenuto con i set di Doctor Who e Il Signore degli Anelli (e come avverrà per il set Magic di Fallout, in arrivo nel 2024). Non si tratterà nemmeno di una serie di carte esclusive all'interno di un'altra espansione (come le carte di Jurassic Park di "Le Caverne Perdute di Ixalan" o quelle dei Transformers di "La Guerra dei Fratelli").

Al contrario, quello di Tomb Raider sarà un drop di Secret Lair, continuando la tradizione dei mini-set crossover per i collezionisti: negli ultimi mesi, le IP che hanno "invaso" Secret Lair sono state diverse, dal già citato Doctor Who fino a My Little Pony e persino al film cult degli anni Ottanta "La Storia Fantastica".

Le carte di Tomb Raider sono 8, di cui un token, e sono state svelate dai colleghi di IGN. Potete dare un'occhiata alla carta di Lara Croft in calce a questa notizia, mentre vi rinviamo alle pagine della testata americana per lo slideshow completo e per il video di annuncio.

In totale, comunque, il set è composto da cinque ristampe con illustrazione legata a Tomb Raider, un token e due carte completamente nuove, tra cui la nuova carta di Lara Croft. Il Produttore del mini-set, Daniel Nguyen, ha spiegato che "il nostro obiettivo è quello di creare prodotti che rispettino il partner e i fan, ma anche di fare in modo che le carte nel drop appartengano ai deck dei giocatori".