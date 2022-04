Magic The Gathering: arriva Strade di Nuova Capenna, grande espansione inedita

Magic The Gathering si prepara ad accogliere una nuova, grande espansione per la gioia di tutti i fan. Tramite l'ultimo appuntamento del Weekly MTG, Wizards of the Coast ha mostrato in anteprima il nuovo set Strade di Nuova Capenna, in arrivo entro fine aprile con nuovi mazzi tematici e buste d'espansione.

Magic The Gathering Strade di Nuova Capenna, in arrivo anche nella versione online Magic The Gathering Arena per PC e sistemi mobile il 28 aprile, ci porta in una metropoli fantasy dalle atmosfere noir, Nuova Capenna, dominata da cinque diverse famiglie demoniache criminali in lotta tra loro per il controllo del territorio. Gli Obscura, i Brokers, i Riveters, i Cabaretti ed i Maestros, ognuno con il proprio stemma identificativo, sono i grandi protagonisti della nuova espansione, introducendo numerose nuove terre base dagli artwork affascinanti.

Atmosfere gangster e fantasy si mescolano quindi tra loro per dare vita a un nuovo set unico nel suo genere, che intratterrà i fan sia della versione cartacea che di quella online con svariate decine di nuove carte. Si tratta inoltre della seconda grossa espansione del 2022 pubblicata da Wizards of the Coast: la prima, Magic The Gathering Kamigawa Dinastia Neon, è infatti già disponibile dallo scorso 10 febbraio.