Magic The Gathering: arrivano le carte ispirate ai personaggi di Street Fighter 2

Wizards of the Coast ha presentato il roster della serie limitata Magic The Gathering Secret Lair x Street Fighter, nuova collaborazione ora disponibile per il preordine. WOTC collabora con Capcom in occasione del trentacinquesimo anniversario della serie di picchiaduro della casa di Osaka.

"Street Fighter e Magic The Gathering provengono da generi molto diversi, ma entrambi da decenni offrono ai fan personaggi fantastici, ricco gameplay e connessioni sociali", ha dichiarato Mark Heggen, Product Architect di Wizards of the Coast." Il drop di Magic The Gathering Secret Lair x Street Fighter è disponibile in preordine sia nella versione foil tradizionale (€54,99) sia in quella non foil (€44,99).

Grazie a questa collaborazione, Magic The Gathering celebra uno dei picchiaduro più famosi e iconici di sempre, tra le carte disponibili troviamo i personaggi di Blanka, Chun-Li, E. Honda, Zangief, Ryu e Ken, Guile e Dhalsim, ovvero i lottatori che componevano il roster dell'originale Street Fighter II del 1991.

Il franchise Street Fighter è ottima forma e Capcom ha appena annunciato Street Fighter 6, nuovo episodio della serie ancora privo di una data di uscita, la casa di Osaka fa sapere che maggiori dettagli sul prossimo picchiaduro arriveranno nel corso dell'estate, non ci resta che attendere per saperne di più.